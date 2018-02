Lo diré de la manera más bruta: Paul Thomas Anderson es un maestrazo y simplemente no entiendo por qué la Academia, ese ente abstracto, no le dio más que 6 nominaciones a El hilo fantasma, su última obra de arte.

No hay ocasión en la que Anderson me haya decepcionado (si bien es cierto que Vicio propio, su película anterior, me dejó totalmente confundida) y ustedes deberían dejarlo todo y correr a ver El hilo fantasma antes de que dé el infame semanazo. No creo que le vaya a ir bien en el Oscar—malditos—, que ya se entrega este próximo fin de semana, así que no sobrevivirá. Si de por sí está en pocas salas.

Protagonizada por un Daniel Day-Lewis que es como un fuego vivo, El hilo fantasma lidia con un asunto capital: el mundo de la moda. Se supone que esta es la última película de Day-Lewis, y es que su método de actuar es agotador: se traga a los personajes.

En este caso el tragado es el diseñador Reynolds Woodcock, alguien que creció entre telas e hilos. Pienso en Louise Bourgeois, la gran artista plástica francesa, que fue hija de artistas textiles e hizo de las texturas su vida. Bourgeois sería un buen match para Woodcock, ambos metidos en un mundo donde la tela lo es todo.

¿Pero lo es todo en el mundo de la moda, la tela, el trabajo de diseño? Hay alrededor del mundo de la moda toda una serie de pasiones. Esta historia sucede en los años 50, posguerra. El mundo de la moda ya está bien establecido, un mundo de pasarelas, buen gusto, y dinero, mucho dinero. Las modelos son objetos de lujo, tan veneradas como esclavizadas. Son ninfas, musas, serviles, todas deseando ser el próximo gran hit de la temporada.

Alma (Vicky Krieps, magnífica) llega a la vida de Reynolds como un huracán. Es un personaje interesante, Alma. ¿Qué tanto poder de decisión tiene una musa? Alma es una modelo y está unida a Reynolds por un hilo fantasma que la alta costura no logra, ni logrará, descifrar.

La cuadratura del círculo se completa con Cyril (Lesley Manville), la hermana de Reynolds que es un testigo exaltado de la relación entre el diseñador y la modelo.

El hilo fantasma puede ser la mejor película del 2017. Su reflexión sobre el mundo de la moda—y que puede extrapolarse al mundo del arte y también al del cine— es única. No lo digo de broma: la única película que ha logrado acercarse tanto a entender la alta costura es The devil wears Prada, la comedia que Meryl Streep se roba como la editora de Vogue. Y la música de Johnny Greenwood, miembro de Radiohead y quien ha trabajado con Anderson en otras películas, es hermosa. Los personajes parecen flotar en ella.

Por favor, no se pierdan la última pieza de diseño de Paul Thomas Anderson. Es la obra de la temporada.

Filmografía de Daniel Day-Lewis

The Bounty (1984)

My Beautiful Laundrette (1985)

Un romance indiscreto (1985)

Nanou (1986)

The Unbearable Lightness of Being (1988)

Stars and Bars (1988)

Mi pie izquierdo (1989)

Eversmile, New Jersey (1989)

El último de los mohicanos (1992)

La edad de la inocencia (1993)

En el nombre del padre (1993)

Las brujas de Salem (1996)

Boxer: Golpe a la vida (1997)

Pandillas de Nueva York (2002)

Abby Singer (2003)

Nunca te dejaré (2005)

Petróleo sangriento (2007)

Nine (2009)

Lincoln (2012)

El hilo fantasma (2017)

