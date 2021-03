“Desde niña me llamaron la atención las cosas del espacio, no sé por qué, no recuerdo exactamente, pero las películas, las caricaturas que veía estaban relacionadas con esto, tuve la fortuna de que a muy corta edad los Reyes Magos me trajeran un telescopio de juguete, eso habla de que mis padres fomentaron eso en mí, la curiosidad, ellos cuentan que yo les pedía, ‘vamos a ver el cielo con mi telescopio chiquito’”, estos son los primeros recuerdos de Miriam Ramos Ceja, astrofísica mexicana que hoy es parte del equipo que lidera las actividades del telescopio de rayos X eROSITA, montado en el observatorio espacial SRG, lanzado al espacio el 13 de julio de 2019.

El objetivo principal del eROSITA es hacer un rastreo completo del cielo, este telescopio se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, está más allá de la Luna y gira continuamente, recolectando toda la luz en rayos X, durante cuatro años recibirá esta información y se va a apilar para generar el mapa del cielo más sensible que se haya tenido hasta este momento en rayos X. Es una misión científica conjunta ruso-alemana que permitirá un gran avance en nuestra comprensión del Universo a altas energías.

Para Miriam la idea de pertenecer a un proyecto de este tamaño parecía lejano en aquellos primeros años de su infancia, lo que sí tenía claro es que ser científica era su destino. “Con mis hermanos jugábamos a los científicos locos, con esa idea de andar en bata y en el laboratorio haciendo experimentos (…) Cuando crecí, el gusto no se fue, sabía que quería irme en esa línea, siempre estuvo ahí. Llegado el momento hice examen de admisión en la licenciatura en física”.

Sus primeros pasos fueron en la Licenciatura en Física de la Universidad de Guanajuato. Asegura que más que excelente para las ciencias duras, se consideraba disciplinada, lo cual rompe el mito de que sólo los superdotados logran cosas grandes. “En este tipo de ambiente conozco gente súper inteligente, no me pongo a su nivel, pero la dedicación para mí fue la clave”.

En ese momento de su vida, la ausencia de mujeres era evidente; de las 60 personas que entraron a la licenciatura, 20 eran mujeres, pero aproximadamente 10 continuaron la carrera, y solo 3 se graduaron. De los 25 profesores que existían en la plantilla, dos eran mujeres para el área de física, para astrofísica, ninguna. “Es raro y no identifico exactamente cuáles fueron mis contratiempos por ser mujer, porque cuando estás en ese ambiente no te das cuenta de que eres diferente en ese sentido, en mi caso tuve la fortuna de que los compañeros me trataban igual, pero en el análisis, claro éramos muy pocas y eso no debería ser normal, debería haber muchas más mujeres; sin embargo, no se hacía gran cosa por fomentar las vocaciones”.

Y es que esto sigue siendo una realidad, hoy sólo 30% de los investigadores son mujeres, por lo que, dicho por la UNESCO, los estereotipos ocultan una parte importante de la historia científica y perpetúan la desigualdad de género en el acceso a estos campos de estudio y carreras. En este sentido Miriam opina: “En los últimos años ha quedado claro que el rol de la mujer en la ciencia es importante, y cada vez más mujeres se involucran en actividades científicas, pero hacen falta más. Mujeres y hombres son igualmente capaces de resolver problemas científicos, y ambos ofrecen diferentes perspectivas que enriquecen el avance de la ciencia”.

No hay fórmula para trabajar en un proyecto internacional

De entrada, Miriam asegura que no hay tal, simplemente se trata de ir dando pasos firmes dentro del área que a uno le apasiona y encontrar a la gente adecuada. Una vez que ella concluyó la licenciatura, decidió tener como asesor de tesis a un astrónomo alemán, él en ese momento tomaría un año sabático en su país, pero consiguió que Miriam pudiera ir a visitarlo por mes y medio. “Ahí conocí a la gente de la Universidad de Bonn, me di cuenta de que tenían un programa internacional para estudiantes de maestría, había diez becas, hice la solicitud, me aceptaron y me vine, no había más qué pensar”.

Después vino el doctorado, el posdoctorado, y con ello la oportunidad de colaborar con el proyecto eROSITA: “Formo parte de tres equipos, dos técnicos y uno científico, en este grupo de operaciones hacemos el contacto con el telescopio diariamente, checamos la salud de éste, de sus siete cámaras y luego bajamos los datos”.

Miriam estará trabajando en este proyecto científico los próximos cuatro años y aunque asegura que siempre se extraña la familia, la comida, o el clima, a ella le encanta su trabajo y desearía que más mujeres lo pudieran hacer: “Yo animo a las jóvenes a que investiguen, pregunten, no se queden con ganas de saber, si les interesa algo, no se queden con un no por respuesta, anímense, ya sea una ingeniería, matemáticas, biología, la experiencia de hacer lo que uno quiere, tiene grandes recompensas; en mi caso, saber que soy la única persona que en este momento está teniendo contacto con ese satélite a 1.5 millones de kilómetros es lo máximo y siempre se necesitan más mujeres en estos espacios”.

Lo más destacado del 8M

Carta al Presidente Mujeres creadoras, artistas y académicas publicaron en redes sociales una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador exigiéndole “alto al desdén” y a la descalificación. “No somos un partido político, somos una voz colectiva”, le expresaron.

Renombran calles Colectivas feministas colocaron en las calles de la Ciudad de México nombres de mujeres desaparecidas, asesinadas, víctimas de violencia de género, luchadoras feministas, líderes de opinión, y mujeres destacadas en las artes y la lucha política.

Ciclo en la UNAM La UNAM celebró un ciclo de conferencias donde destacó el conversatorio entre la doctora Marisa Belausteguigoitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y Leticia Sthepanie Enríquez, del Frente Nacional para la Sororidad: “Mujeres en acción: la lucha por la igualdad y la no discriminación”.

“Fierro viejo” Desde muy temprano, colectivas feministas irrumpieron en el cotidiano paisaje sonoro de la Ciudad de México. Hicieron sonar en las redes sociales, las estaciones de radio y en las calles de la capital una nueva versión de la popular grabación del "Fierro viejo": "Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes, pa' que no estén chingando".

Festival ¡Que vivan las mujeres! La Secretaría de Cultura del gobierno federal realizó a través de la plataforma Contigo en la distancia la primera jornada del festival musical ¡Que vivan las mujeres!, en la que participaron las artistas Iris Bringas, Olinka, Ximbo, Jenny Beaujean, Alejandra Robles “La Morena” y Kenny acompañada de Los Eléctricos, además de 88 niñas y jóvenes de dos Semilleros creativos, desde Tamaulipas y Oaxaca, que forman parte del programa Cultura Comunitaria.

Los dos "Caballitos" volvieron a ser intervenidos Grupos de activistas derribaron las vallas que resguardaban la escultura de El Caballito, de Sebastián, sobre el Paseo de Reforma y Avenida Juárez, escalaron la base de la escultura y pintaron consignas en la estructura. Más adelante, hicieron lo propio con las vallas de la escultura ecuestre del monarca español Carlos IV en la Plaza Tolsá y pintaron el pedestal.

Campaña ONU Mujeres En el Día Internacional de la Mujer se dio a conocer la nueva campaña de ONU Mujeres rumbo al Foro Generación Igualdad 2021, la cual arrancará en Ciudad de México del 29 al 31 de marzo y culminará en París, en junio.

nelly.toche@eleconomista.mx