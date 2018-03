Paul McCartney presentó el miércoles una demanda en una corte federal de Manhattan contra Sony/ATV por la propiedad de los derechos de autor de muchos de los éxitos que compuso junto con John Lennon cuando formaban parte de los Beatles.

Los derechos fueron comprados por Michael Jackson y vendidos a Sony/ATV tras su muerte. McCartney ha buscado por años recuperar la propiedad y en su demanda señala que envió una notificación a Sony/ATV en la que afirma que los reclamará bajo una cláusula de la ley de derechos de autor de Estados Unidos que lo hará posible a partir de 2018.

McCartney busca un fallo que señale que sus reclamos no representan una violación a la ley que Sony/ATV pudiese usar en su contra.

Según su demanda, McCartney puso sobre aviso a Sony/ATV Music Publishing a partir de octubre del 2008 que deseaba reclamar los derechos a las decenas de canciones que escribió con su fallecido compañero de banda John Lennon desde septiembre de 1962 a junio de 1971. Esas canciones forman la mayor parte del catálogo de The Beatles.

La demanda afirma que Sony/ATV hasta el momento no ha reconocido el derecho del compositor a suspender las transferencias de la propiedad intelectual de esas canciones, incluyendo éxitos como "All You Need is Love" y "I Wanna Hold Your Hand", en virtud de la legislación estadounidense.

"Ya que el primer vencimiento (de los derechos de autor vendidos) de Paul McCartney entrará en vigor en el 2018, una declaración judicial es necesaria y apropiada en este momento para que Paul McCartney puede confiar tranquilamente de sus derechos", señala la demanda.

Sony/ATV Music Publishing calificó la demanda de "innecesaria y prematura" en un correo electrónico. "Sony/ATV tiene el mayor respeto por Sir Paul McCartney, con quién hemos disfrutado de una relación larga y mutuamente gratificante respecto al catálogo de canciones de Lennon y McCartney", agregó.

