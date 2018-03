El astronauta Eugene Cernan, el último hombre en poner los pies en la Luna, murió este lunes a los 82 años, informó la NASA.

Cernan fue el comandante de la nave Apolo 17 en el que fue su tercer vuelo espacial y la última misión tripulada de Estados Unidos a la Luna en diciembre de 1972.

"Estamos apenados por la pérdida del astronauta retirado de la NASA Gene Cernan, el último hombre en caminar sobre la Luna", dijo la agencia espacial estadounidense en Twitter.

NOTICIA: Falleció John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la tierra

De acuerdo con un comunicado de la familia divulgado por la NASA, Cernan, un oficial de la Marina retirado, murió por complicaciones de salud.

"Es con enorme tristeza que compartimos la partida de nuestro querido esposo y padre", escribió la familia.

NOTICIA: Antes de morir, John Glenn escribió una carta a Jeff Bezos

"Nuestra familia está desconsolada, por supuesto, y realmente apreciamos los pensamientos y las oraciones de todos. Gene, como era conocido por muchos, era un marido, padre, abuelo, hermano y amigo amoroso", agregó el comunicado.

"Incluso con 82 años, Gene seguía compartiendo con pasión su deseo de ver la continua exploración humana del espacio y animando a los líderes de nuestra nación y a los jóvenes a no permitir que él siguiera siendo el último hombre en caminar sobre la Luna".

NOTICIA: Jeff Bezos revela sus planes para conquistar el espacio

La comunidad espacial enseguida homenajeó a Cernan a través de Twitter.

"Entristecido por la pérdida del pionero, aviador de la marina, astronauta y amigo #RIP #lastmanonthemoon," escribió el astronauta estadounidense ya retirado Scott Kelly.

"Ad Astra, Gene," tuiteó el Centro Espacial de la NASA Kennedy, usando la expresión en latín que significa "hasta las estrellas".

We are very sad to report that today, we have lost another hero: Euguene Cernan, who was the last man to walk on the moon. Ad Astra, Gene. pic.twitter.com/RJVM6vvW8g