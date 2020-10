“Tuvimos la valentía y realizamos la película para combatir el racismo, el clasismo que nos avergüenza mucho que predomine en el país”, dijo Michel Franco durante la conferencia de prensa de su nueva cinta, “Nuevo orden”, que se estrena en México el 22 de octubre después de que en septiembre pasado se llevara el León de Plata del Festival Internacional de Cine de Venecia (La Biennale) y el Leoncino d’Oro, premio que otorga el jurado de jóvenes del certamen. Se trata, añadió, de su película más ambiciosa.

Sobre la reacción en redes sociales para el contenido del tráiler, estrenado hace unos días, Franco invitó al público a ver la cinta para luego tomar postura. “Nos esforzamos por hacer una película compleja en cuanto a que no hay mensajes sencillos. Son muchos puntos de vista y ambigüedad, pero de la buena, de la que se parece a la vida. El tráiler no refleja eso porque en un minuto y medio es imposible que todo esto quede claro. Invito a la gente a verla”.

Dijo que ha recibido críticas por hacer cintas generalmente sobre gente de clase alta o blanca. “Por ahí decían ‘whitexican’. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista”, opinó y añadió que las películas que logran mover al espectador no suelen ser fáciles, puesto que no se puede hacer una película ligera y esperar a sacudir la conciencias: “hay que hacerlo a gritos y sacudidas”.

Foto EE: Cortesía Videocine

El cineasta explicó que “no sólo es la diferencia de clases lo que tiene a la gente descontenta en el mundo. Son muchos temas de fondo. Escribí la película haciendo un esfuerzo por no ponerle etiquetas, nombres y apellidos a las cuestiones políticas. Cuando empezó a haber en México cambios políticos, hubo gente que me preguntó si de cualquier modo la iba a filmar. La respuesta siempre era sí, porque es una película que imaginé con libertad. No es un tratado de la realidad en absoluto, pero sí atiende temas como la disparidad social, que me preocupa mucho. Son preocupaciones mundiales, no únicamente de nuestro país”, refirió.

Explicó que “Nuevo Orden” es una alerta para no llegar hasta el punto de caos o de quiebre. En cambio, confió en que la esperanza persista en la empatía para mejorar las condiciones de nuestra sociedad.

“De todas mis películas esta es la que más trabajo me ha costado hacer. Fue realmente un reto, me tomó seis años desde la idea. Platicando con Tim Roth, la idea de hacer una película en Europa sobre el totalitarismo y el alza del fascismo que ya estaba candente, pero cobraba cada vez más fuerza, tristemente se ha ido confirmando y ha ganado terreno en muchos países. En ese proceso decidí que era mejor hacer una película en México y nos dieron el Eficine hace dos o tres años. Ha sido un proceso muy largo”, reiteró Franco.

Agregó que la cinta siempre fue imaginada como una distopía que sucedía en el futuro cercano sin centrarse en México especialmente. Sin embargo, precisó, en el proceso explotó en Francia la revuelta social de los Chalecos amarillos y el levantamiento de la clase media en Chile, lo cual fue una confirmación “de que íbamos en el camino correcto”.

Explicó que con el surgimiento del movimiento #BlackLivesMatter, sintió el deseo de sacar la cinta de inmediato, “porque eso es reflejo de que la pandemia está asfixiando a la gente. Pero creo que la pandemia es una gran oportunidad de demostrar que sí nos importa el más débil. Me preocupa que estamos fallando en esta prueba como sociedad y no hablo de México, una vez más, hablo a nivel global. Cuando llegue la vacuna, espero que sea para todos y no solo para los que la pueden pagar. Es un ejemplo muy claro de que sí hace falta equidad”.

Sobre la posible extinción del Fidecine, Franco fue breve, pero expresó que “los fondos funcionan. El Eficine sigue en pie. Espero que las décadas que nos tomó levantar la cinematografía y que hemos hecho en comunidad no se tambalee por esto que estamos viviendo. Tengo esperanza de que vayamos por buen rumbo”.

Durante la conferencia también estuvo parte del elenco de la cinta: Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Mónica del Carmen, Darío Yazbek y Diego Boneta desde el set de filmación de la serie “Luis Miguel”

