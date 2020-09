De nueva cuenta, el cine mexicano se levanta con no uno sino varios triunfos en uno de los certámenes fílmicos más importantes del orbe.

Este sábado, el cineasta mexicano Michel Franco fue premiado con el León de Plata (Leone d’Argento) del Festival Internacional de Cine de Venecia (La Biennale), por su trabajo a la Mejor Dirección con su sexta cinta, “Nuevo orden”, misma que tuvo su premier mundial en la 77 edición del certamen fílmico que este sábado llegó a su fin en el país mediterráneo.

El galardón fue anunciado por la presidenta del Jurado, Cate Blanchett, quien estuvo presente en la ceremonia, así como el director galardonado, quien, con el premio en sus manos dijo:

“Empecé a escribir esta película seis años atrás y no tenía idea de que en este momento la premier ocurriría en una distopía que yo retrataba y que se parecería tanto a la realidad y no tanto a la ficción. A través de estos años, el Movimiento de los chalecos amarillos, en Francia; en Chile, Colombia, Hong Kong, casa país por razones distintas estaba puesto de cabeza y, recientemente, Black Lives Matter nos enseñó todo lo que falta por resolver y por hacer en las naciones. Pero no quiero sonar negativo. No hice la película para llegar al punto que estaba retratando, pero en medio de esta pandemia, ¿realmente cambiamos algo? ¿Quienes están en una tremenda necesidad realmente están siendo ayudados? ¿Hay alguien haciéndose cargo o simplemente vamos a volver a lo que éramos?”, cuestionó el cineasta.

Michel Franco se lleva el León de Plata en Venecia.

Instó al público a creer en el futuro como un factor de cambio. Refirió que la Biennale es un ejemplo de los esfuerzos de la humanidad por generar cambios, uno de los encuentros que dan esperanza. Finalmente dijo en español:

“Que viva México y, por favor, síganos apoyando en el país para que podamos seguir llevando buenas noticias. Ya no puedo esperar para presentarla (la película) en salas en México”.

Durante la premiación, Franco estuvo acompañado por parte del elenco de “Nuevo orden”: Diego Bonneta, Darío Yazbek y Naian González Norvind.

Un día antes, Franco se llevó el Leoncino de Oro, que otorga el Jurado de jóvenes de La Biennale.

Pero el reconocimiento para el séptimo arte mexicano no solamente se dio para el trabajo de Franco, puesto que la cinta “Selva trágica”, de Yulene Olaizola, recibió el premio a Mejor Dirección, otorgado por el Jurado de Críticos Independientes, Bisato D´Oro, y también el premio “Sorriso Diverso” como Mejor Película Extranjera de interés social, otorgado por expertos en cine de todo el mundo y donde compitieron 19 películas de la selección de Venecia.

