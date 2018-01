Ahora que Guillermo del Toro está tan en boca de todos, valdría mucho la pena darse la vuelta por los Estudios Churubusco, que están celebrando 72 años como uno de los estudios de filmaciones más importantes del mundo.

¿Por qué? Porque como celebración de aniversario los Churubusco armaron una exposición preciosa de la historia del cine mexicano. Y una pieza (una pieza gloriosa, diría yo) de esa historia es la película Cronos, el debut cinematográfico de Del Toro.

Como que no quiere la cosa, uno de los objetos que conforman el recorrido es el escarabajo que forma parte tan importante de la cinta. No se las spoileo, pues supongo que gracias a La forma del agua hay toda una generación que está descubriendo a Del Toro y que por fuerza deben pasar por Cronos.

Hablando de La fábrica del cine: Estudios Churubusco, 1945-2017, la exposición a la que me refiero, es una verdadera gozada. Si usted no es un cinéfilo, a lo mejor sale del recorrido preguntándose por qué no lo es. Si ya de por sí le gusta el cine, la disfrutará como una fiesta.

En los Churubusco se han filmado las cintas más importantes de nuestra historia y no sólo de cine mexicano, sino también de cine internacional.

La exposición está formada por fotos, pósters, música, vestuarios, clips que muestran la entraña del cine, el cómo y por qué de una película.

Hay una zona interactiva, homenaje al compositor Manuel Esperón, en la que se puede escuchar el soundtrack del cine mexicano, el montaje de la música sobre la imagen y el uso de efectos especiales que se colocan en la etapa que los cineastas comúnmente llaman posproducción.

Aparte del escarabajo de Del Toro, hay otros objetos (o props, como se les llama en la jerga del cine) de utilería muy reconocibles del cine mexicano.

Por ejemplo, el carro lanchón que Gael García Bernal maneja en el choque que arranca Amores perros. Del Toro y G. Iñárritu, sólo faltaría Alfonso Cuarón para completar a Los Tres Amigos que conquistaron Hollywood.

No estará Cuarón, ¿saben quién sí está? Pedrito Infante. ¿Qué sería del cine popular mexicano sin la figura de Pedro Infante? Así como llenaba cines de 5,000 butacas en los 50, aquí la gente se detiene ante la moto de Infante, la misma que usó en A toda máquina, donde aparece de policía acrobático. Como si le rindieran homenaje callado, la gente señala la moto; la más famosa de la cultura pop mexicana.

A estas piezas se unen vestuarios de Dolores del Río y María Félix, nuestras dos divas, también hay un homenaje a la obra de diversos cinefotógrafos, pues a nivel técnico el cine mexicano siempre ha estado entre los mejores.

Ésta es una oportunidad de conocer cómo se hace una película, algo a lo que sólo acceden los iniciados. Y si sólo ha pasado por afuera, por esa valla morada que rodea a los Churubusco, es hora de colarse y disfrutar de la máquina de hacer cine.

Estudios Churubusco, Edificio Luis Buñuel

Atletas 2, colonia Country Club

Entrada libre

concepcion.moreno@eleconomista.mx