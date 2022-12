Justin Bieber denuncia a H&M de vender mercancía con su imagen sin autorización

El cantante de pop Justin Bieber arremetió contra la minorista H&M por poner a la venta ropa con su imagen y sus letras que, dijo, no había aprobado.

"La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé", escribió Bieber en una historia de Instagram el lunes, alentando a sus 270 millones de seguidores a no comprarla.

H&M dijo por su lado que había retirado de la venta los productos relacionados con Bieber y que ya no aparecían disponibles en sus tiendas online.

"Hemos seguido todos los procedimientos de aprobación, pero mientras seguimos comprobando esto con todas las partes implicadas, los artículos han sido retirados de la venta", dijo un portavoz de H&M en un comentario escrito a Reuters.

La tienda online de la segunda mayor minorista de moda del mundo puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Bieber o citas de sus letras como "I miss you more than life" de la canción "Ghost" por precios de entre 79.99 y 349 coronas danesas (unos 49.8 y 114 dólares).