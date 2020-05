Con base en datos recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país más de 125,000 personas se dedican a la música. De ellos, la gran mayoría no pertenece a agrupaciones remuneradas y se encuentran en la indefensión, sin recursos corrientes como consecuencia de las restricciones para la mitigación de la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, y el cierre de teatros, plazas y demás espacios públicos fundamentales para el ejercicio de su actividad laboral, incluyendo a aquellos profesionales de la música que tenían en la enseñanza su fuente de trabajo.

Por esa razón, un grupo de músicos profesionales encabezados por la reconocida compositora Gabriela Ortiz Torres, la flautista y empresaria de la música Marisa Canales, y el flautista y compositor Alejandro Escuer, junto con la asociación civil MAS+ (Multidisciplinaria, Arte y Sociedad) y el sello discográfico Urtex Digital Classics, con el apoyo del Fondo para Organizaciones No Gubernamentales de Google, echaron a andar una campaña de procuración de fondos para ayudar a aquellos músicos en precariedad o sin ingresos por consecuencia del repliegue social.

La iniciativa lleva por nombre “Juntos por la música. Fondo de solidaridad para apoyo a los profesionales de la música” y permanece activa del 1 al 31 de mayo e insta a empresarios, melómanos y público en general a sumar la mayor cantidad de donativos posibles con el afán de ayudar a más integrantes de este gremio cuyo sustento vital está amenazado por las cancelaciones de conciertos y recitales.

“Con el dinero reunido separaremos cantidades de 10,000 pesos para otorgar a los músicos que lo necesiten. Sobre todo estamos pensando en aquellos que no tienen un sueldo base y viven de los conciertos y, por ello, no tienen ingresos. Dentro de este sector está la música de conciertos, la tradicional y el jazz”, comparte la maestra Gabriela Ortiz Torres a este diario.

Relata que para agrupaciones independientes como el Cuarteto Latinoamericano, el Cuarteto de Precusiones Tambuco y Ónix Ensamble, las cuales han compartido su testimonio con la compositora, los conciertos se han cancelado hasta finales de año. Lo anterior sugiere que los creadores musicales requerirán de ayuda por un largo periodo, al menos mientras no pueda normalizarse la actividad escénica en el país.

“Para esta administración el arte no ha sido una prioridad desde antes de la pandemia. Esto ha sido ya muy difícil para quienes nos dedicamos a esto. También creo que hay gente al interior que tiene buenas intenciones, que están haciendo lo imposible por apoyar al gremio, pero tiene que haber recursos y tenemos que estar seguros de que este apoyo se dé con total libertad de expresión. Si a los artistas nos condicionan la libertad de expresión, lo perdemos todo”.

Calificó de “desacierto” la inversión de 1,000 millones de pesos para la integración del complejo cultural del Bosque de Chapultepec e insistió en que desde el gremio artístico se debe seguir con rigor e insistir para que la incorporación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura no afecte su independencia.

“Las declaraciones de la secretaria (de la Función Pública) Irma Eréndira Sandoval, donde dijo que las becas del Fonca se otorgaban por compadrazgos, son terribles, han sido muy desafortunadas. Quiere decir que todos los apoyos que hemos recibido no son por méritos artísticos, que nuestros méritos no cuentan para ella. Con eso no se va a lograr nada. Lo único que va a conseguir es que no estemos serenos. El gremio artístico nunca va a estar sereno mientras estemos leyendo este tipo de comentarios desafortunados”, opinó.

La compositora Gabriela Ortiz Torres lamenta que el arte y la desprecarización del gremio no sea una prioridad para el gobierno actual.

Para que un músico pueda ser beneficiado debe:

• Ser mayor de 25 años

• No formar parte de una agrupación remunerada

• No ser asalariado de ninguna institución

• Enviar a [email protected] la forma de inscripción y material de sus presentaciones

• Vigencia del 1 al 31 de mayo. Los resultados se publicarán el 15 de junio.

• Conoce los detalles en la página https://www.masmexico.org/

Gabriela Ortiz Torres

Nacida en la Ciudad de México en 1964, es licenciada en Composición musical por la Escuela Nacional de Música, de la UNAM, y doctora en Música electroacústica Simon Emmerson en la City University, de Londres. Fue ganadora del Premio Nacional de Artes y Literatura en 2016 y se le designó como miembro de la Academia de Artes de México desde 2019. Ha sido merecedora de la Beca Guggenheim de la Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Su obra se ha interpretado en encuentro del calado del Festival Internacional Cervantino, el Festival de Bourges en Francia, y el Plugged Festival, en Londres.

