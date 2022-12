Filme exhibe pruebas de una red de poder e impunidad detrás del caso Narvarte

¿Qué sucedió realmente la tarde del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte? Han pasado más de siete años desde que un grupo de sujetos ingresó a un departamento del edificio 1909 de Luz Saviñón y perpetró el sádico feminicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin y el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa.

Han pasado más de siete años y sus familias no han cesado el reclamo por la verdad y la justicia ante un caso que, lamentablemente, como muchos en este país, ha sido enturbiado por las propias autoridades, tanto las de aquel entonces como las vigentes, que han dejado tantos cabos sueltos, tantos indicios de un trasfondo mucho más turbio, que obliga a las familias de las víctimas a mostrar que después de ese crimen deleznable se cometió otro de igual o peor brutalidad, un crimen de Estado.

Este jueves, la plataforma Netflix estrenó el documental “A plena luz”, segundo trabajo del realizador Alberto Arnaut, que reúne evidencias suficientes para reavivar la investigación sobre este multihomicidio, porque arroja luz a nuevas investigaciones desde la sociedad civil que cuestionan las razones, por no decir simulaciones, que la Fiscalía entonces consideró suficientes para hacer de este un caso cerrado.

Había pruebas que se ocultaron

A grandes rasgos, en el trabajo fílmico participan familiares de las víctimas y sus abogados, así como un perito en informática. Juntos comparten y cruzan las conclusiones de sus investigaciones y hallan nuevas evidencias que sugieren la participación activa de al menos dos personas adicionales a las tres que fueron detenidas en su momento, además del trasfondo de una poderosa red de trata de personas y vínculos con altos mandos en los gobiernos de Veracruz, entonces gobernado por Javier Duarte, y de la capital mexicana, bajo la jefatura de Mancera.

Este grupo de investigación ciudadana demuestra además que estas evidencias estuvieron en manos de la Fiscalía capitalina y esta ocultó u omitió partes fundamentales de la investigación para encubrir al o a los autores intelectuales.

Asimismo, el material fílmico ofrece un acercamiento a los perfiles de las víctimas, porque considera necesario rehumanizar a las cuatro mujeres asesinadas y al fotorreportero, cuya imagen pública fue empantanada por las versiones oficiales, de manera que se pudiera construir la versión de un crimen por una supuesta disputa de drogas, que la opinión pública pensara que se trataba de gente en malos pasos para que de inmediato diera vuelta a la página.

¿Le suena conocida esta manera de operar de nuestras autoridades de justicia?

No es un caso cerrado

Alberto Arnaut también es director del documental “Hasta los dientes” (2018), un trabajo que trascendió su condición de obra fílmica para convertirse en la investigación con pruebas irrefutables sobre el homicidio de 2010 de dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la capital neoleonesa, a manos del Ejército mexicano bajo el pretexto –que fue totalmente impugnado por los resultados de este documental– de que se trataba de dos sicarios “armados hasta los dientes”, otra simulación para justificar el estado de impunidad, inoperancia, incompetencia y perversidad del sistema político y de justicia en nuestro país, otro caso de tantos que nos azoran.

En entrevista, Arnaut comparte que los objetivos de “A plena luz” fueron cambiando conforme avanzaba la investigación. “En un primer momento teníamos un poco de soberbia pensando que íbamos a llegar a la verdad porque veníamos de la experiencia de ‘Hasta los dientes’. Y en este caso nos dimos cuenta muy pronto que no lo íbamos a lograr y entonces el objetivo cambió: teníamos que explicarle a la gente por qué no podíamos llegar a la verdad. Y la respuesta está en la Fiscalía y en las autoridades que, no solamente no avanzan por incompetencia o limitantes de presupuesto, sino que hay participación, encubrimiento y complicidad, que ha habido un pacto de impunidad con los grupos criminales, por lo menos durante el gobierno de Mancera, y que hoy todavía debe haber gente de esos grupos enquistada en la fiscalía”.

El realizador comparte que dentro de esta serie de entrevistas, donde se incluyen las voces de Mancera y Duarte, le hubiera gustado tener el testimonio de los tres victimarios, el ex policía Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco Martínez y César Omar Martínez Zendejas, pero estos se negaron a participar en el filme de último momento. Se trata de voces clave que pueden señalar de quiénes vinieron las órdenes y cuáles eran los objetivos, voces que han decidido guardar silencio.

“Otras de las trabas principales para el filme vinieron de la Fiscalía, que nos iba soltando la información poco a poco. Nunca tuvo una apertura para poder dar a conocer el expediente en su totalidad. Incluso tenemos otros videos que pudimos tener hasta que ya habíamos terminado la película y tenemos miedo de revisar. El documental no es un caso cerrado, en él estamos diciendo que hay muchas posibilidades de lo que pudo haber pasado en la Narvarte, hay que investigarlas todas hasta poder llegar a la verdad”.

“A plena luz”

Dirige: Alberto Arnaut

Producción ejecutiva: Diego Enrique Osorno / Detective

Disponible en Netflix

Duración: 108 minutos