El inicio de la vacunación contra COVID-19 prometía una segunda mitad del año más viable para los encuentros presenciales. Muchos de los grandes festivales y ferias del país modificaron sus calendarios para adaptarse a esa deseable realidad. Y se sumaron a los que, por tradición, se llevan a cabo en este periodo del año. Todos ellos, deseosos de reencontrarse con sus públicos después de un año 2020 que dio tregua a muy pocos, y esos pocos, bajo estrictas condiciones y reducciones importantes en sus presupuestos.

El viernes pasado, la Secretaría de Cultura federal presentó los resultados de la convocatorio Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) 2021, que favoreció a 110 proyectos de todas las disciplinas en 28 entidades, entre ellos varios festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que había quedado fuera de las convocatorias de 2019 y 2020.

A propósito del FICM, el pasado 8 de julio trascendió que la titular de Cultura, Alejandra Frausto, se reunió de manera virtual con los responsables del encuentro, entre ellos Alejandro Ramírez, presidente del FICM, para tocar temas correspondientes a la próxima edición y la reactivación de la economía cultural en la capital michoacana.

A diferencia del anuncio de proyectos seleccionados de los dos años precedentes, en este Cultura federal omitió precisar los montos a los que se haría acreedor cada festival ni especificó la bolsa de la que dispone el Profest en esta edición. En el contexto, este diario solicitó el monto total de la bolsa, pero la dependencia federal respondió que no sería posible por la veda ante la consulta popular de este domingo.

No es un secreto que los recursos en distintas áreas de gobierno, incluida Cultura, se han visto reducidos como efecto de la necesaria atención de la salud, pero también por el reordenamiento de prioridades de la administración federal.

Ya el Profest del año pasado tuvo una drástica reducción comparada con el 2019. En 2020 se apoyaron 57 proyectos a partir de un monto total de 22.9 millones de pesos. Y un año antes se apoyaron 89 proyectos con una bolsa de 110 millones de pesos.

EL GIFF recibe la mínima cantidad

En entrevista, Sarah Hoch, directora del GIFF, compartió que para este año el encuentro fílmico recibió el apoyo de 1 millón 200,000 pesos, apenas el 12% de lo que el festival recibía hasta 2018, es decir, un promedio anual de 10 millones de pesos.

“Al primer año de Profest el tope eran 10 millones. Nos comentaron que los festivales más grandes, a los que llamaban emblemáticos y éramos uno de esos, muy probablemente íbamos a recibir ese tope. Pero a la mitad de la jugada cambiaron el límite a 7 millones. Y de esos siete nos dieron 5 millones. Al siguiente año (2020) aplicamos para la convocatoria que hizo Imcine y nos dieron 2.5 millones de un tope de cinco. Este año nos regresaron a Profest, pero, de nueva cuenta, la convocatoria no aplicaba para los requerimientos de un festival de cine”, declaró a este medio.

Explicó que la condición para el uso de ese millón 200,000 pesos es que no se pueden gastar en equipo de proyección ni de sonido, tampoco en traslados, viajes, hospedajes ni alimentación; únicamente en honorarios de talleristas, conferencistas y “algún esquema de curaduría o programación, pero con límites. Te empujan mucho a pagar conferencias. Pero eso realmente no solemos pagarlas, suelen ser patrocinadas. Entonces, para lo que necesitamos el dinero no hay permiso.

“El GIFF tiene proyectos muy valiosos como el Rally Universitario, como las residencias cinematográficas y el proyecto Identidad y Pertenencia, con el rescate de las historias y la formación de documentalistas. Pero no podemos pagar nada de eso. Con el cambio de gobierno hb una reunión con María Novaro y Alejandra Frausto, nos dijeron que iban a apoyar instituciones que realmente fomentaran la cultura. Aquí estamos haciéndolo y no lo apoyan. Es importante conversar sobre un gobierno que en su campaña habló de fortalecer y fomentar la actividad artística y lo que ha hecho es que la ha destruido”.

Festivales de cine seleccionados por el Profest 2021:

10° Festival Internacional de Cine de Los Cabos

Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género

DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México

19º Festival Internacional de Cine de Morelia

Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos

10º Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum

26º Festival Internacional de Cine para Niños(… y no tan Niños)

Festival Internacional de Cine de Guanajuato

