La semana pasada, el centro cultural Cine Tonalá lanzó una campaña a través del sitio Donadora para apelar al apoyo de la comunidad dado el apuro que enfrentan tanto de grupo de socios como la plantilla de trabajadores que hasta hace más de una semana se encargaban de hacer efectivas las ofertas cinematográfica, cultural y gastronómica en ambas sedes en el país (Ciudad de México y Tijuana) que tuvieron que coartarse en atención a las medidas restrictivas por la propagación del coronavirus.

La semana pasada, el comité de socios de Cine Tonalá anunció que el proyecto no escapa del golpe económico consecuente a la emergencia sanitaria. El paro de actividades, lamentó, pone al proyecto en el riesgo de cerrar sus puertas de manera definitiva. Por ello, convocó a la población interesada en apoyar económicamente con el deseo de recaudar 1.8 millones de pesos en un mes.

A la par, apuró el lanzamiento del proyecto complementario Tonalá TV, con una oferta selecta de reconocidas películas clásicas y contemporáneas listas para apreciar desde cualquier dispositivo en línea. Éste y el servicio de alimentos a domicilio serán las únicas fuentes de ingresos con las que Cine Tonalá buscará sobrellevar la temporada de aislamiento.

“En Ciudad de México tenemos poco más de 30 trabajadores y en Tijuana, poco más de 20. En Bogotá (tercera sede) también tenemos poco más de 30, pero, al ser dos países diferentes, con instituciones distintas, hemos decidido tomar algunas acciones solamente para las sedes en el país. Para poder mantener al número de trabajadores en ambas ciudades, sin saber bien cuánto tiempo durará la contingencia, estamos pidiendo un apoyo que será destinado exclusivamente para la nómina, porque no podemos generar los ingresos suficientes”, declaró Juan Pablo Bastarrachea, socio y director de Programación de Cine Tonalá.

El monto objetivo de 1.8 millones de pesos a recaudar, confirmó, se hizo a partir de un cálculo para cubrir dos o quizás tres meses de salarios del personal en ambas sedes.

“El riesgo de Cine Tonalá es similar al de muchos otros negocios que, en una economía como la nuestra, van un poco al día. No sabemos cuánto vamos a juntar, tampoco cuánto va a durar la contingencia. Esa es la verdad. Nosotros no podríamos aguantar una contingencia de más de dos meses. No nos permitiría continuar como estamos ahorita, con los trabajadores que tenemos en este momento. Obviamente, las medidas que estamos tomando son de emergencia y adelantándonos a que sea más larga de lo que estamos pensando”, anticipó.

Un grupo de salas de séptimo arte, incluyendo a Tonalá, dijo, se está organizando para acercarse al Instituto Mexicano de Cinematografía con afán de preguntar si es que hay alguna consideración para ofrecer respaldos económicos que den mayor certeza para su continuidad. Argumentó que con las políticas actuales las pequeñas y medianas empresas suelen ser las más invisibilizadas durante las situaciones de emergencia.

“Tenemos excelente relación con el instituto, pero las salas independientes no tenemos acceso a ningún apoyo y creemos que es buen momento para empezar a hablar de esto. El fenómeno ha puesto la lupa sobre la vulnerabilidad en la que vivimos todo el tiempo”.

Agregó que en México, como referente internacional de cultura y arte, es correspondencia de la población cuidar de sus proyectos culturales para que no desaparezcan después de la contingencia.

Algo de la oferta en línea en Tonalá TV

https://tonala.tv/

• La sal de la tierra (2014) Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado

• Las niñas bien (2018) Alejandra Márquez Abella

• Los bastardos (2008) Amat Escalante

•Luz silenciosa (2007) Carlos Reygadas

• La noche de los muertos vivientes (1968) George A. Romero

• Mommy (2014) Xavier Dolan

• Pájaros de verano (2018) Cristina Gallego y Ciro Guerra

• Demencia (1963)Francis Ford Coppola

• Guerra fría (2018) Pawel Pawlikowski

