Se nos ha instruido, por parte del presidente, colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural, esto significa coadyuvar a través de nuestras embajadas y consulados (...) A esta fecha, llevamos 8,970 piezas recuperadas, lo cual significa, si lo comparamos con el sexenio, que en tres años llevamos 55% más de lo que antes se había recuperado; es decir, está dando resultados lo que se está haciendo.”

Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la habitual conferencia de prensa matutina de la Presidencia de la República autoridades de la secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura anunciaron la recuperación 2,522 objetos o fragmentos de carácter arqueológico o histórico a través del consulado mexicano en Barcelona. “Esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas”, detalló el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, quien además resaltó el logro como parte de la política que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que da prioridad a la recuperación del patrimonio mexicano en el extranjero.

El 11 de julio llegaron al país 19 cajas provenientes de Barcelona, España, con las piezas citadas, mismas que se encuentran ya bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), exactamente en el Museo del Templo Mayor. El antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto, explicó que ”son piezas en general de formato muy pequeño, pero de gran valor”, dijo que a partir de este martes 26 de julio el público en general puede ir a observar y apreciar, una serie de vitrinas que muestran una parte de este patrimonio recuperado.

“Hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la cuenca de México”, detalló Prieto. Corresponden a la cultura mexica, a lo que los arqueólogos consideran el Complejo Azteca III, y algunas otras pertenecen a la cultura texcocana.

“Hay una diversidad de objetos, una colección muy amplia de malacates, de sellos prehispánicos, de material lítico, de obsidiana, de pedernal, algunas figuras de piedra, una serie de molcajetes y metates, y por supuesto también una interesante cantidad de objetos de hueso, muchos de los cuales están esgrafiados y en su mayoría huesos humanos. Se constituyeron como herramientas u objetos rituales en el contexto de las culturas que habitaron la cuenca de México”.

Destacó que con este material se encuentra una estratigrafía muy clara de todas las etapas culturales en la cuenca de México. “Hay objetos preclásicos de la cultura tlatilca, estamos hablando de los primeros siglos antes de nuestra era, hasta el siglo III de nuestra era. Hay objetos de cultura teotihuacana que muy probablemente los mexicas recuperaron para volverlos a resignificar como objetos rituales”.

También una serie de objetos virreinales, muchos de ellos de fase muy temprana. “Las primeras figuras de caballos, por ejemplo, con una mano indígena muy evidente, figuras de jinetes montando a caballo que nos habla de la enorme curiosidad que tenían los mexicas, los habitantes de la cuenca de México por el tema evidentemente de las figuras ecuestres”, abundó el antropólogo.

Hay también en la colección presentada, ángeles y figuras ya con faldellines, propios de la época virreinal, “muchos de los cuales consideramos datan de los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan” (...) Probablemente estos objetos salieron hacia finales de los años 60 y principios de los años 70”, detalla el director.

Por último habló de ‘los intrusos’, son objetos que pertenecen a Sudamérica, aparentemente de Ecuador, dijo que en cuento se confirme su origen, serían devueltos a su país.

La estrategia de recuperación del patrimonio

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, en lo que va del sexenio el gobierno de México ha logrado la repatriación de 8,970 piezas arqueológicas o históricas, a través de tres vías: la entrega voluntaria, los decomisos y la cancelación de subastas. Para la entrega voluntaria se trabaja en “concientizar e insistir con quienes son o tienen los derechos sobre la propiedad de diferentes tipos de colecciones, a través de la embajadas y consulados”, apuntó Ebrard.

Explicó que en la cancelación de subastas tradicionalmente, en términos de derecho, México tenía que comprobar que el origen de lo que se estaba subastando es ilegal. “Pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando, y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. Esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora”, dijo, refiriéndose a administraciones pasadas.

Puso como ejemplos la cancelación lograda por la embajada en Bruselas, Bélgica, que llevó a la restitución a México de varias piezas de alto valor, y la cancelación de la subasta en Nueva York, con el apoyo del fiscal de Distrito en contra de una subasta que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación, de México, entre 2014 y 2017.

Otra recuperación se logró con la cooperación cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio, que en marzo de 2019 decomisó y devolvió a México 594 exvotos mexicanos. A ello, el gobierno mexicano respondió condecorando con la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, comandante de los Carabinieri para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia.

Marcelo Ebrard abundó que en la entrega voluntaria se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros y ahora también se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones las reintegren a México. También subrayó el decomiso en el que participó la autoridad norteamericana CBP, en Portland, de 428 piezas; “esta es en la fórmula de decomiso, es decir, un acto imperativo por parte de la autoridad”.

Se informó además que para llevar adelante la estrategia de recuperación del patrimonio cultural arqueológico e histórico se conformó un grupo de trabajo compuesto por el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, las secretarías de Relaciones Exteriores, Cultura, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Aduanas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que de acuerdo con las autoridades se está capacitando en protección del patrimonio.

Algunas de las recuperaciones más significativas:

En septiembre de 2021, el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural de Italia, condecorados por esta acción en México, impidió la subasta de 17 piezas arqueológicas.

34 piezas arqueológicas que estaban en manos de coleccionistas privados alemanes fueron devueltas a México en junio del 2021.

Ciudadanos holandeses restituyeron a México 17 piezas en febrero de 2022.

En junio de este año una empresa sueca devolvió a nuestro país dos piezas que habían sido extraídas en los años 50 para una campaña publicitaria.

En marzo de 2022 una casa de subastas en Bélgica retiró de la venta tres piezas de patrimonio mexicano.

nelly.toche@eleconomista.mx