Con motivo del Día Interbnacional del Libro y del Derecho de Autor, en las cuatro esquinas que rodean la glorieta del Ángel de la Independencia se instalaron carpas en las que, desde las once de la mañana y a lo largo de toda la jornada, el Fondo de Cultura Económica (FCE), encabezado por su director, Paco Ignacio Taibo II, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, obsequió a los transeúntes ejemplares del libro La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, una publicación que fue prohibida durante el sexenio del presidente Plutarco Elías Calles.

Ahí mismo, Taibo II dijo que “cuando llamas a tener una República de lectores, no llamas a que todos lean, pero aspiras a que todo el mundo tenga derecho a saber si le gusta o no y lo decida”. E hizo un llamado a romper las trabas. “Una de ellas es el miedo que hay a la librería. El ciudadano común no sabe qué preguntar, qué pedir, cuánto le va a costar o qué le interesa”.

Dijo que cuando el libro sale a la calle es entonces que el contacto se abre y la ruptura cultural se cierra. Hizo énfasis en que existe una crisis profunda en la educación media en el país, donde a los estudiantes les son inculcados libros que no les interesan o que condicionan a la lectura como un castigo o una obligación. Instó a crear mecanismos para que los jóvenes puedan acercarse desde las instituciones académicas a lecturas juveniles que puedan resultar de su interés.

La FIL recuerda a Del Paso

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y la Universidad de Guadalajara recordaron al fallecido Premio Cervantes Fernando del Paso. En un foro-homenaje la escritora Carmen Villoro, el narrador Élmer Mendoza y la directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, sostuvieron una charla en torno al autor de José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio.

el ingenio humano: UNESCO

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó la importancia de difundir la cultura escrita y permitir que mujeres, hombres y niños accedan a ella. “En estos tiempos turbulentos, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano.

“Los libros son ventanas a nuestra vida interior y abren la puerta al respeto mutuo y el entendimiento entre los pueblos”, dijo.