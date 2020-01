El príncipe Carlos de Gran Bretaña dijo el miércoles 22 de enero que el calentamiento global y el cambio climático son las mayores amenazas que la humanidad ha enfrentado y llamó a los líderes empresariales en Davos a actuar ahora para crear un futuro económico sostenible.

En un discurso ante el Foro Económico Mundial (WEF) en el centro de esquí suizo, el heredero al trono de la corona británica dijo que es hora de que todos aquellos que tuvieran un papel de liderazgo actuaran "a niveles y ritmos revolucionarios".

"Estamos en medio de una crisis que ahora, espero, se entienda bien", declaró.

El calentamiento global, el cambio climático, la devastadora pérdida de biodiversidad son las mayores amenazas que la humanidad haya enfrentado y son, en gran parte, creación nuestra", dijo el príncipe Carlos.

Sus advertencias llegaron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimara en un discurso en Davos a los "eternos profetas de la tragedia" sobre el cambio climático.

El príncipe de 71 años de edad, quien eligió hacer la última parte de su viaje a Davos en un auto eléctrico en lugar de usar un helicóptero, ha pasado gran parte de su vida haciendo campaña para que las empresas y gobiernos presten más atención a los temas ambientales, admitiendo que "francamente ha sido una lucha bastante cuesta arriba".

"¿De qué sirve toda la riqueza extra en el mundo, obtenida de hacer siempre lo mismo, si no puedes hacer nada con ella excepto verla arder en condiciones catastróficas?", dijo Carlos, quien viajó a Davos para lanzar la Iniciativa de Mercados Sostenibles que busca encontrar formas para descarbonizar la economía global.

"No es una falta de capital lo que nos está frenando a la hora de hacer frente a estos riesgos, sino el modo en el que lo estamos usando". S.A.R. el Príncipe de Gales @ClarenceHouse #WEF20 Sigue el blog en directo aquí �� https://t.co/qWI7rkEQxt pic.twitter.com/2TTOz4vCFo — WEF en Español (@wef_es) January 22, 2020

El príncipe dijo que mantendrá una serie de reuniones este año con líderes industriales de sectores que van desde la aviación y el agua hasta la pesca, el acero y la agricultura y bromeó al decir que "al final de las cuales probablemente estaré muerto".

El martes 21 de enero, la activista sueca Greta Thunberg denunció las "palabras vacías y las promesas" de los líderes mundiales y su mensaje de que los niños no deben preocuparse.

"Todo lo que he tratado de hacer, e insté, en los últimos 50 años fue hecho con nuestros hijos y nietos en mente porque no quería ser acusado por ellos de no hacer nada más que dar vueltas y negar el problema", dijo Carlos, quien se reunió con Thunberg después de su discurso. "Ahora, por supuesto, ellos nos están acusando exactamente de eso", agregó.

kg