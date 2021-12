Agoniza nuestro segundo año de pandemia. Pese al avance paulatino de la cobertura de vacunación preventiva contra Covid-19, las nuevas incertidumbres por el surgimiento de variantes, las medidas precautorias e intermitentes restricciones de aforos en espacios cerrados dictan el crecimiento o decrecimiento de las industrias culturales según su capacidad de adaptación a las condiciones siempre cambiantes de la emergencia sanitaria.

En el caso de la industria cinematográfica, en particular en el eslabón de la exhibición, a vista de águila se perciben resultados todavía favorables frente al año anterior, pero poco alentadores contra los números previos a la pandemia.

De acuerdo con el reporte anual preliminar de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), con datos de Comscore y corte al 5 de diciembre, las cadenas de exhibición en México han facturado 5,836 millones de pesos por ingresos en taquilla que, frente a los 3,512 mdp de ingresos en el mismo periodo de 2020, representan una mejoría del 66 por ciento.

Lo anterior quiere decir que las condiciones generales para los exhibidores este año han mejorado en comparación con un 2020 que tuvo un primer trimestre libre de Covid-19, pero un resto del año condicionado por las restricciones prolongadas e intermitentes. Ahora bien, si se comparan las cifras actuales con lo facturado en taquilla a la misma altura del 2019, la distancia de recuperación es aún diametral.

En 2019 la facturación por venta de boletos a esta altura era de 17,820 mdp que, frente a los 5,836 mdp reportados hasta ahora, arrojan que el año en curso aún lleva a cuestas un déficit del 67% frente a las condiciones que venían favoreciendo a los exhibidores hasta los meses previos a la irrupción de la pandemia.

Será interesante ver cuánto son capaces de recabar las taquillas mexicanas a tres semanas del cierre del año y con al menos un par de blockbusters por estrenarse en nuestro país durante la temporada navideña: Spider-Man: No Way Home y de The Matrix Resurrections.

La vuelta del público a las salas aún es baja

En esta ecuación es necesario considerar que el precio promedio del boleto ha incrementado un 13% en un año y prácticamente un 20% desde el inicio de la desestabilización sanitaria. De acuerdo con Comscore, el precio por una entrada al cine en México pasó de 54.2 pesos en 2019 a 57.2 pesos en 2020 y a 64.9 pesos este año.

Este factor a considerar revela que sí, las salas recuperaron parte de sus espectadores, pero todavía lejos de las condiciones deseables, y que las cifras por facturación no reflejan del todo la aún evidente falta de confianza del público para volver a las butacas. Mientras que en 2019 la cifra redondeada de asistencia cerró en unos 328 millones boletos vendidos, en lo que va del 2021 se cuentan unos 90 millones, es decir que la asistencia neta a los complejos comerciales es todavía 72% menor que hace dos años.

Exhibición de cine mexicano, en picada

El panorama de la exhibición de cintas nacionales en complejos comerciales a tres semanas del final del año es el más desfavorecedor de, al menos, la última década si de ingresos se habla. Mientras que en 2019 la taquilla comercial reportó una facturación de 1,673 millones de pesos por entradas a cintas mexicanas, el desventurado 2020 entregó 409 mdp, es decir un 75% menos. Por si fuera poco, en lo que va de 2021 la taquilla comercial nacional solamente ha reportado ingresos por 273 mdp, es decir, 83% menos que 2019 y 33% menos que 2020.

Parece mentira que este año, sin embargo, se han estrenado más películas mexicanas que en 2020: 59 en lo que va del presente contra 40 del anterior. Pero hay un factor adicional a considerar: el primer trimestre del 2020, aún sin pandemia, fue el que más favoreció a la suma de dinero en la taquilla en aquel año.

Pero el factor definitivo para la baja de ingresos para cintas nacionales, pese a que se estrenaron más en 2021, es que en el año que corre las casas productoras de Hollywood reactivaron su distribución en cines y volvieron a imponerse en la preferencia comercial. De acuerdo con el reporte de Canacine y Comscore, las 40 películas mexicanas del 2020 pesaron el 11.6% de los 3,512 millones de pesos por boletaje, mientras que las 59 cintas nacionales del 2021 solamente representan el 4% de los 5,836 mdp de toda la taquilla hasta ahora.

