Planet of the Apps, un reality show que busca ideas de aplicaciones para smartphone, es un programa en el que desarrolladores presentarán sus proyectos a famosos, como las actrices Jessica Alba y Gwyneth Paltrow, ambas empresarias, y el músico Will.i.am, quienes apostarán por su elegido.

El programa será exclusivo de Apple Music y conducido por el famoso DJ de Beats, Zane Lowe, quien junto a sus asesores, elegirán ideas que buscan moldear el futuro y resolver los problemas que afectan a la sociedad, e inspirar cambios significativos , refirió la empresa.

El formato de Planet of the Apps es parecido a famosos shows como Shark Tank, America’s got Talent o The Voice, por mencionar algunos.

Dentro de un set moderno e innovador, los concursantes bajarán en una escalera eléctrica y tendrán unos segundos para vender su idea, la cual podría llevarse una millonaria inversión y un lugar privilegiado dentro de la App Store, la cual sólo en el pasado trimestre generó más de 7,000 millones de dólares en ingresos.

Los asesores y posibles inversionistas conducirán a los seleccionados por el camino correcto, harán pruebas y serán aconsejados por expertos de la industria de las aplicaciones y el mundo digital.

Planet of the Apps es producido por Apple y Propagate y se podrá ver muy pronto en Apple Music. Para ver un avance del show entra a youtu.be/0RInsFIWl-Q .

Además, Apple realizó un contrato con el famoso presentador James Corden, quien lleva a la plataforma la serie Carpool Karaoke que se convirtió en un éxito viral.

Carpool Karaoke contará con la participación de 16 parejas de celebridades que manejarán un auto mientras cantan sus canciones favoritas.

Entre los invitados se encuentran Will Smith, Billy Eichner, Metallica, Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande, Seth MacFarlane, Chelsea Handler, Blake Shelton, Michael Strahan, Jeff Gordon, John Cena y Shaquille O’Neal, entre otros.

La serie es producida por los estudios de televisión CBS y Fulwell 73. Aquí un adelanto del programa: youtu.be/n2fipKCrV3I .

Para los analistas, Apple da el primer paso en la producción para competir, en un futuro no muy lejano, contra Netflix o Amazon.

Recientemente se dio a conocer que las acciones de Apple se ubicaron en un nuevo máximo histórico de 133.29 dólares y, en lo que va del año, presentan su mejor rendimiento desde el 2014.

