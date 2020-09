Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno, la mañana de este martes desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención en dos ocasiones de término “cultural”.

Durante los poco más de 45 minutos de duración del discurso, el mandatario hizo referencia sucinta de algunas acciones desde el Estado para la cultura y aunque no hizo mención directa de la Secretaría de Cultura federal, enunció con toda brevedad las acciones que la presente administración lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, mismo que depende de Cultura federal.

“Seguimos promoviendo el arte y todas las expresiones culturales. Continuamos restaurando templos y monumentos históricos. Está en proceso de construcción el Parque Ecológico del Lago de Texcoco y el Centro Cultural Los Pinos en el Bosque de Chapultepec”, explicó el mandatario.

En cambio, hizo mención específica del trabajo que el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por el escritor y promotor Paco Ignacio Taibo II, ha hecho en los poco menos de dos años de administración.

“Se han descargado de manera gratuita 683,000 libros digitales del Fondo de Cultura Económica. Tenemos 45 librerías reactivadas de la red FCE-Educal, con venta en mostrador y absolutas condiciones sanitarias. Han crecido las salas y clubes de lectura en comunidades y escuelas normales. Seguimos produciendo traducciones y nuevos libros. La colección ‘Vientos del Pueblo’ llegará esta semana a 43 títulos, con libros de ocho a 20 pesos, con tirajes de 40,000 ejemplares”, mencionó.

Asimismo, López Obrador anunció que de cara a “la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan” (hace 695 años, el 20 de junio de 1325), y en el marco de los 500 años de la Conquista y los 200 años de la consumación de la Independencia de México, el FCE ha iniciado la impresión de los títulos de la colección “21 para el 21”, con tirajes de 100,000 ejemplares que serán financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), con textos de Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Emilio Abreu Gómez, Mariano Azuela, Vicente Riva Palacio, Martín Luis Guzmán, José C. Valadés, Luis Villoro, Emilio Carballido, Nellie Campobello, Carlos Monsiváis y Heriberto Frías.

Conacyt, destacado breve

El presidente López Obrador también hizo mención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y destacó la aportación del organismo en la atención de la emergencia sanitaria. “Se han sentado las bases de la independencia tecnológica, logrando en poco tiempo, entre otras aportaciones, el desarrollo y fabricación de los primeros ventiladores cien por ciento mexicanos, para salvar vidas en riesgo por Covid-19”.

Asimismo, destacó: “Al desterrar la corrupción, el Conacyt pudo orientarse a fortalecer el bienestar del pueblo por medio del desarrollo científico. Así ha asignado becas con transparencia y equidad a 84,599 estudiantes y a 34,447 académicos con una inversión anual por 19,132 millones de pesos, 14% más que en 2018”, aseguró el mandatario.

‘A la 4T no le interesa la cultura’

“Hay desproporción entre lo que da el sector y lo que recibe”

La mañana de este martes desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, e hizo apenas un par de menciones sobre la cultura, en especial al referirse al Centro Cultural Los Pinos; en cambio, destacó los proyectos editoriales del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Por otro lado, en el apartado “Cultura para la paz, para el bienestar y para todos”, el documento del Informe confirma que de los poco más de 13,367 millones de pesos aprobados para el Ramo 48, Cultura, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020, hubo una reducción que dejó la cifra en 10,685 millones de pesos, de los cuales hasta el mes de junio se ejercieron 5,277.8 millones de pesos.

A manera de reacción a lo dicho por el jefe del Ejecutivo, la escritora y periodista cultural Adriana Malvido opinó:

“No me sorprendió que hubiera tan poca información de cultura en el discurso porque a lo largo de estos dos años se ha visto que no es una prioridad, por más que la secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) insista en que es el eje rector de la 4T, pues no lo es, no solo por los recortes dramáticos al presupuesto sino por expresiones y demostraciones que han hecho mucho daño. Hay una precariedad muy importante en las instituciones como el INAH y el INBAL. Entre los trabajadores de cultura la precariedad es casi cruel”.

La también integrante del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu) y Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2019, añadió que a los directores del INAH e INBAL les ha faltada la defensa de su campo en términos presupuestales. Señaló que es una incongruencia en la distribución del dinero. Contrastó el caso del proyecto prioritario del Bosque de Chapultepec, que este año cuenta con un presupuesto de 1,000 millones de pesos.

“Lo que estamos ahorrando lo estamos perdiendo. Se están dañando instituciones que llevan muchos años de esfuerzo. En este país extrañaría a funcionarios que defiendan los presupuestos para su ramo. Hay una desproporción entre lo que da el sector Cultura y en lo que recibe, igual que el científico. Hay una expresión material del desinterés”, expresó.

Por su parte, el artista visual Polo Castellanos, vocero de la Asamblea por las Culturas e integrante del Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (Moccam), calificó de “una canallada” los recortes de presupuesto a la cultura en medio de una crisis social y una emergencia sanitaria.

“El discurso de que están apoyando a la cultura y al arte en este país es una mentira. Lo que están haciendo es poner parches sobre las malas prácticas que se siguen repitiendo de administraciones anteriores y simular que tienen una secretaría con sentido social. Hay gente de la cultura que ya está muriendo de hambre. El argumento es que no hay dinero y las migajas que quedan están llenas de candados”, expuso.

El doctor en Arte y Diseño añadió que da la impresión de que el presidente de la República no está informado de lo que sucede en el sector cultural y agregó que hacia los gremios culturales la Secretaría de Cultura ha hecho una simulación discrecional de diálogo con los colectivos.

“Tratan a la comunidad artística y cultura como si fueran entes ajenos al país, como si fuéramos niños, ignorantes”, concluyó el artista.

[email protected]