Pues sí, ha llegado esa semana tan peculiar para todos los que amamos las artes visuales. Zona Maco, la feria de arte más importante del país y probablemente de Latinoamérica, tiene sus asegunes, pero lo cierto es que su éxito ha atraído a tantos coleccionistas del mundo que el mundo del arte aprovecha las visitas para sacar sus monerías. Y no me refiero solo a galerías y otras ferias donde se vende arte, también los museos se preparan para esta semana.

Zona Maco, Centro CitiBanamex, 7 al 11 de febrero

La feria instigadora de todo este relajo que es lo que ya podemos llamar la semana del arte. Es cara, pretenciosa y no pide disculpas por ello. Maco es lo que es, y si no le gusta, no la visite. A Maco no se va a ver las nuevas tendencias del arte y el diseño, sino a comprar la pieza que puede resultar mejor inversión. Sin embargo, hay buenas galerías del mundo invitadas y la pasarela de personajes que la visitan es divertida.

Material Art Fair, Frontón México, 8 al 11 de febrero

Material nació para hacerle mosca a Maco. Se promueve como “la principal feria de arte independiente de Latinoamérica”. ¿A qué se refieren con independiente? Es arte que, al menos ese es el objetivo, está fuera del circuito tradicional de galerías. Pero la verdad es que Material está llena de galerías y es la versión joven de Maco: hipster, barbona y con Converse.

Arte Diez, FotoMuseo Cuatro Caminos, 9 al 11 de febrero

Una idea que nació en Colombia llega a México. ¿Por qué el arte tiene que ser caro? ¿Por qué los inversionistas de clase media tienen que quedarse fuera del juego del mercado del arte?

En Arte Diez ninguna pieza cuesta más que 10,000 pesos y la idea es comprar arte de artistas nuevos, emergentes, casi todos jóvenes. No son solo artistas mexicanos, Arte Diez promete una selección internacional.

Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Universitario, 10 de febrero

Esta es una de las exposiciones más importantes del año. Carlos Amorales revisa 20 años de trayectoria con la muestra Axiomas para la acción. Es una revisión conceptual de la obra del artista, el hilo conductor es la evolución de su trabajo. La idea es ir, ver la obra de Amorales y luego correr a Maco al stand de kurimanzutto, su galería, a comprar obra suya.

Museo de Arte Carrillo Gil, desde el 2 de febrero

Desde inicios de febrero este museo presenta “una muestra colectiva de arte contemporáneo que busca estimular la subjetividad a partir de ciertos conceptos como la entropía y la tergiversación”. Se trata de 7102 Fantasma semiótico (s)cituacionista, que estará disponible para visitas hasta el 13 de mayo en incluye 120 obras de 14 artistas mexicanos, entre gráfica, plástica, arte objeto, escultura y multimedia. La muestra fue curada por Guillermo Santamarina, quien destacó que, en todas las piezas, creadas por artistas de cuatro generaciones, hay un concepto clave: la tergiversación.

