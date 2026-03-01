4 de marzo Día Mundial de la Obesidad, una epidemia que no deja de crecer

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca algo más que generar conversación: pretende visibilizar el impacto real de esta enfermedad crónica y acelerar acciones para su prevención y tratamiento.

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede resultar perjudicial para la salud.

En adultos, suele clasificarse mediante el índice de masa corporal (IMC), una relación sencilla entre peso y estatura que permite identificar sobrepeso y obesidad.

Una epidemia que se ha triplicado

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo. Hoy afecta a más de 800 millones de personas.

En 2022, 37 millones de niños menores de cinco años vivían con sobrepeso u obesidad. Ese mismo año, 390 millones de escolares y adolescentes también presentaban esta condición.

Entre la población adulta, el 16% vive con obesidad a nivel global. La tasa prácticamente se duplicó entre 1990 y 2022.

América Latina: menos hambre, más obesidad

El panorama en América Latina y el Caribe es complejo. Según el más reciente informe regional elaborado por agencias de la ONU, la subalimentación ha disminuido por cuarto año consecutivo: 6.2 millones de personas dejaron de padecer hambre desde 2020.

Sin embargo, el otro lado de la moneda preocupa. El 29.9% de los adultos en la región vive con obesidad, casi el doble del promedio mundial (15.8%).

Además, una dieta saludable en América Latina es la más cara del mundo, con un costo promedio diario de 5.16 dólares. Aunque 15.4 millones de personas adicionales pudieron acceder a este tipo de alimentación respecto a 2021, todavía 181.9 millones no pueden costearla.

En niños menores de cinco años, el sobrepeso alcanza el 8.8%, cifra muy por encima de la meta global fijada para 2030.

México: cifras que encienden alertas

En México, la situación no es distinta. Entre 2020 y 2023, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en menores de cinco años fue de 7.7%.

En escolares de 6 a 11 años, el 37.3% presenta sobrepeso u obesidad, mientras que en adolescentes de 11 a 19 años la cifra asciende a 41.1%.

En adultos, México se encuentra entre los países con mayores índices. En mujeres, la obesidad pasó de 24.9% a 35.2% entre 1999 y 2012. En hombres, aumentó de 18.5% a 26.8% entre 2000 y 2012.

Riesgos que van más allá del peso

La obesidad incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. También se asocia con ciertos tipos de cáncer, afecta la salud ósea y reproductiva, e impacta la calidad de vida en aspectos como el sueño y la movilidad.

Por ello, especialistas insisten en que no se trata únicamente de un tema estético, sino de una condición médica que requiere prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

¿Qué se puede hacer?

Aunque el problema es estructural y requiere políticas públicas sólidas, las decisiones cotidianas también cuentan.

En México existen las “Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana”, elaboradas por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones.

Entre sus recomendaciones destacan:

Priorizar frutas y verduras frescas, de temporada y producción local.

Consumir diariamente leguminosas como frijoles, lentejas o habas.

Elegir cereales integrales como tortillas de maíz, avena o arroz.

Reducir el consumo de carne roja y evitar carnes procesadas.

Limitar alimentos ultraprocesados con alto contenido de grasa, sal y azúcar.

Tomar agua natural en lugar de bebidas azucaradas.

Evitar el consumo de alcohol.

Mantener actividad física regular: caminar, correr o bailar, en lugar de pasar largos periodos frente a pantallas.

En el caso de los bebés, se recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla junto con alimentos nutritivos hasta, al menos, los dos años.

El Día Mundial de la Obesidad es, en esencia, un recordatorio de que cada decisión suma. Informarse, elegir mejor, generar entornos saludables en casa, escuela y trabajo, y respaldar políticas públicas que faciliten el acceso a alimentos nutritivos son pasos fundamentales.