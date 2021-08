Cancún, QRoo. Del 16 de junio al 31 de julio de este año, Cozumel habrá recibido un total de 18 cruceros, luego de 15 meses consecutivos de parálisis total de esta industria.

La reactivación ocurrió desde el pasado 16 de junio, con la llegada del Adventure of the Seas de Royal Caribbean, con 2,000 pasajeros y un nuevo itinerario zarpando desde Nassau, Bahamas, pocos días antes de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) permitieran la salida de barcos desde puertos estaounidenses. Ese mismo mes, Cozumel recibió dos veces más la visita de del Adventure of the Seas, así como el Celebrity Edge, de la naviera Celebrity Cruises, el primero en zarpar desde Estados Unidos y tocar puerto en la también llamada Isla de las Golondrinas.

Para julio, 10 de los 14 cruceros programados provienen de puertos estadounidenses y el resto de las Bahamas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aprobaron al menos nueve barcos para operar "cruceros de prueba" para determinar si el uso de mascarillas faciales, el distanciamiento y otros protocolos serían suficientes para reanudar la operación de la industria en su totalidad. Las embarcaciones llegan con capacidad limitada en cuanto a número de pasajeros, en promedio una tercera parte de la capacidad de los barcos.

Tan solo en junio, el número de cruceristas que por los cuatro navíos que atracaron en sus muelles ascendió a sólo 4,227, sin contar con la tripulación.

Control sanitario

Previamente, la hoy ex secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que la dependencia a su cargo elaboró el protocolo de seguridad sanitaria para los puertos de cruceros, el cual se replica en todos los destinos de la región Caribe previo a partir de enero de 2021.

Entre las medidas sanitarias que éste contiene está el establecimiento de escáneres de temperatura en los filtros de ascenso y descenso de pasajeros, desinfección de equipaje de mano, limpieza de áreas comunes bajo estándares internacionales, entre otros.

Al respecto, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, adelantó durante la ceremonia de reactivación de cruceros en la isla en junio pasado, que además de los barcos de Royal Caribbean, Carnival y Celebrity Cruises, se espera para lo que resta del año el regreso de la naviera italiana MSC, así como barcos de Disney Cruises.

Joaquín Delbouis anticipó que en caso de confirmarse el regreso de estas navieras, Cozumel podría cerrar 2021 con al menos 1.2 millones de cruceristas, es decir, prácticamente la misma cifra que registraron al cierre de 2020, año en el que sólo durante los tres primeros meses lograron captar cruceros, pues a partir de la segunda quincena de marzo se desplomó a cero el arribo de cruceros.

Dijo además que esto permitiría a la ínsula reactivar la recaudación por concepto de saneamiento ambiental, cuyos ingresos podrían alcanzar los 100 millones de pesos en los primeros doce meses a partir de la reactivación de cruceros atracando en la isla.

La importancia de Cozumel

En 2019, Cozumel cerró con 4.5 millones de cruceristas; este volumen de viajeros es poco más de la mitad de los 8.9 millones de turistas que llegaron al resto de los 27 puertos de todo el país que también reciben estos hoteles flotantes.

Mientras los puertos de Ensenada, San Carlos, Cabo San Lucas, La Paz, Pichilingüe, Puerto Escondido, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas, Topolobambo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco y Puerto Chiapas recibieron en su conjunto 950 barcos a lo largo de 2019, Cozumel llegó a los 1,366 atraques, lo cual significa que la isla captó 416 más barcos que toda la región Pacífico del país.

Esto significa al mismo tiempo, que desde el inicio de la pandemia, las pérdidas se hayan concentrado en Cozumel y Mahahual (sur de Quintana Roo), los cuales en conjunto han dejado de recibir 1.6 millones de cruceristas, es decir, más de dos terceras partes de las pérdidas a nivel nacional, entre enero y junio de 2020.

Mientras en la primera mitad de 2019 Cozumel había recibido ya 723 cruceros y 2.4 millones de cruceristas, para enero-junio de 2020 registra apenas 1.1 millones de turistas, cifra que se ha mantenido estancada desde la segunda quincena de marzo en que se cayó a ceros la recepción de barcos en la isla y en todo el país.

