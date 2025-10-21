Mexico Tech Week busca que la CDMX sea un hub de la tecnología

Ciudad de México quiere ser algo más que la sede de una agenda intensa de congresos y festivales: aspira a convertirse en el nodo de referencia para la innovación en América Latina.

Mexico Tech Week (MTW) regresa con esa ambición explícita y con una tercera edición que, según sus organizadores, reunirá alrededor de 400 actividades en una sola semana, más de 16,000 asistentes y cerca de 40,000 registros acumulados, bajo un formato “de la comunidad para la comunidad”.

El impulso no es únicamente privado. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México respalda la iniciativa como parte de una estrategia para posicionar a la capital como “un lugar donde el emprendimiento y la tecnología suceden”, dijo su director general, Carlos Martínez.

“Tenemos que hacer que el evento crezca y se consolide a nivel internacional”, dijo.

La apuesta de MTW descansa en tres pilares: que la agenda nazca desde el ecosistema, que la diversidad de actividades sea real, de charlas técnicas y encuentros de negocio a bienestar y deportes, y que todo ocurra distribuido por la capital, con un punto neurálgico: la Tech House.

Esta sede opera como corazón logístico y de convivencia para un calendario que desborda la ciudad, explicó Roxana Antohi, directora operativa de México Tech Week. Con el apoyo de más de dos decenas de voluntarios, la Tech House ofrece café, coworking y el mínimo común de servicios para que los asistentes “corran de evento en evento” con una base operativa.

Participación estatal

Este año, la colaboración con el Gobierno de la CDMX creció y se tradujo en actividades de la Secretaría de Economía y en una clase masiva de inteligencia artificial encabezada por la jefa de Gobierno, con participación de empresas como OpenAI y NVIDIA.

De acuerdo con la organización, esa clase registró más de 3,500 inscripciones y se perfila como la más grande en su tipo en América Latina, un gesto de apertura que busca “democratizar el acceso a la tecnología” más allá del círculo de startups e inversionistas.

La diversidad, no sólo de género, es otra bandera. Antohi explicó que, además de procurar paneles con más mujeres, se lanzará una iniciativa de financiamiento para emprendedoras con apoyo de fondos relevantes en México.

En paralelo, Bernardo Cordero, cofundador de Mexico Tech Week insistió en equilibrar la agenda: no todo deben ser mesas de negocio; también hay que abrir espacio a desarrolladores, programadores y perfiles técnicos, así como a voces locales e internacionales.

Octubre, mes especial para CDMX

La tecnología como catalizador económico y cultural también se ve en los cruces con el deporte y el entretenimiento. Octubre es el mes de mayor afluencia turística en la capital, por el Gran Premio de México de Fórmula 1, el Desfile de Día de Muertos y otros festivales, y MTW se inserta en ese flujo para ganar exposición internacional.

Alex Santana, otro de los fundadores del evento, destacó, además, la presencia de actividades vinculadas a deportes electrónicos y competencias de videojuegos, como un torneo relevante de Age of Empires, una prueba de que el ecosistema tecnológico capitalino se expande hacia nuevas industrias creativas.

Con una agenda que corre de lunes a domingo y cientos de sedes simultáneas, México Tech Week quiere fijar a la Ciudad de México en el mapa global como hub latinoamericano: un lugar donde se cierran rondas, se contrata talento, se prueban productos y se discuten estándares.

La fórmula (comunidad primero, colaboración público-privada y diversidad real) busca convertir una semana intensa en un activo permanente: reputación internacional, redes más densas y una narrativa clara para atraer inversión, empresas y talento.

