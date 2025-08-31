Corea del Sur marca récord por exportación de semiconductores en agosto

Corea del Sur registró en agosto su mayor nivel de exportación mensual de semiconductores, pese a la presión por los aranceles estadounidenses y otras restricciones sobre el sector, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

Seúl registró en agosto más de 15,000 millones de dólares en exportación de semiconductores, un nuevo récord y un aumento de casi un tercio desde el mismo mes de 2024.

El aumento se dio por la fuerte demanda en China y la exención de aranceles para semiconductores, indicó el Ministerio de la Industria.

Otras exportaciones clave del país (autos y barcos) también tuvieron fuertes resultados. Las ventas de vehículos al exterior subieron a 5.500 millones de dólares, y las de barcos alcanzaron 3,140 millones, ambas cifras récord para un mes de agosto.

Las exportaciones generales surcoreanas alcanzaron 58,400 millones de dólares, el nivel más alto para agosto.

Sin embargo, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 12% desde el año anterior a 8.740 millones de dólares por el efecto de los aranceles sobre el acero, los automóviles y la maquinaria.

La cuarta mayor economía de Asia enfrentó inicialmente un arancel general estadounidense de 25%, pero logró un acuerdo para reducirlo a 15%.

Sin embargo, algunos productos como acero y aluminio enfrentan gravámenes de 50%.