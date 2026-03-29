A sus 50, Apple debe hacer frente a un nuevo desafío: la IA

Apple celebra su 50 aniversario en momentos en que la inteligencia artificial (IA) desafía a esta leyenda de Silicon Valley a demostrar que puede ofrecer una nueva innovación capaz de provocar una transformación cultural.

Steve Jobs, un genio del marketing de gran determinación, y Steve Wozniak, el inventor de la computadora Apple, revolucionaron la forma en que las personas utilizan la tecnología en la era de Internet y construyeron una empresa que hoy tiene un valor superior a los 3,6 billones de dólares.

Estos dos universitarios cambiaron la manera en que la gente usa las computadoras, escucha música y se comunica, dando origen a estilos de vida que giran en torno a las aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Los productos estrella de Apple —la Mac, el iPhone, el Apple Watch y el iPad— cuentan con una base de seguidores casi de culto, mucho tiempo después de los humildes comienzos de la compañía, el 1 de abril de 1976, en el garaje de Jobs en Cupertino, California.

Apple ha vendido más de 3,100 millones de iPhones desde que estos dispositivos debutaron en 2007, generando unos 2.3 billones de dólares en ingresos, según datos de Counterpoint Research.

Para el analista de Counterpoint Yang Wang, el iPhone es el producto de electrónica de consumo más exitoso de la historia; ha reconfigurado la comunicación humana y, al mismo tiempo, se ha convertido en "un símbolo global de moda y estatus".

Antes del iPhone, Apple sacudió el sector de la informática doméstica con la Macintosh de 1984, cuya interfaz basada en iconos y el uso del ratón hicieron que la computación fuera accesible más allá de los especialistas, desatando además una legendaria rivalidad entre Jobs y Bill Gates, de Microsoft.

"Apple se fundó sobre la sencilla noción de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia —radical para su época— lo cambió todo", afirmó el actual director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, en una carta conmemorativa publicada en línea.

El "culto a Apple"

Apple transformó el mercado musical con el iPod y iTunes; convirtió el teléfono inteligente en un producto básico de consumo masivo con el iPhone; y llevó las tabletas al gran público con el iPad.

El Apple Watch se situó a su vez rápidamente a la cabeza del mercado de los relojes inteligentes, a pesar de haber sido lanzado al mercado más tarde que sus competidores.

Aunque no era inventor, Jobs —quien falleció en 2011 a los 56 años— era célebre por su determinación inquebrantable de fusionar la tecnología con el diseño para crear productos que fueran intuitivos y libres de complicaciones.

Apple promocionó la Macintosh como la "computadora para el resto de nosotros", pero fue el iPhone el que realmente cumplió esa promesa, señaló David Pogue, autor del libro recientemente publicado "Apple: The First 50 Years" (Apple: Los primeros 50 años).

El dominio del iPhone transformó el modelo de negocios de Apple.

Puesto que el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama se considera ampliamente saturado, Cook ha recurrido cada vez más a la venta de contenido digital y servicios a la vasta base de usuarios de la compañía.

Un elemento central de esa estrategia es la App Store, que Apple convirtió en la única puerta de entrada al software en sus dispositivos, cobrando una comisión por las transacciones; un hecho que le ha valido acusaciones de abuso de posición dominante, escrutinio regulatorio en Europa y órdenes judiciales en Estados Unidos para abrir su plataforma.

El "factor China"

Ningún país ha sido más fundamental para el ascenso de Apple —ni más problemático para su futuro— que China, una superpotencia con la que Cook ha cimentado lazos mediante apariciones regulares en las tiendas Apple locales y visitas oficiales.

Cook fue el artífice de la estrategia que convirtió a China en la principal base de manufactura para los dispositivos de Apple, con la inmensa mayoría de los iPhones ensamblados por el contratista Foxconn y otros proveedores en fábricas chinas.

El gigante asiático es también uno de los mayores mercados de consumo de Apple.

Sin embargo, la compañía enfrenta una presión creciente en ambos frentes: las tensiones comerciales y los aranceles han acelerado los esfuerzos para diversificar la manufactura hacia India y Vietnam, mientras que la competencia de rivales locales, como Huawei, ha mermado la cuota de mercado de Apple en China.

Los inversores han manifestado inquietudes porque Apple parece estar avanzando con excesiva cautela en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, mientras que sus rivales —Google, Microsoft y OpenAI— lo hacen a pasos agigantados.

Una actualización prometida para su asistente digital Siri sufrió un retraso, un tropiezo inusual para la compañía. Y, en lugar de confiar en sus propios ingenieros, Apple ha recurrido a Google para obtener capacidades de inteligencia artificial.

No obstante, la obsesión de Apple por la privacidad del usuario, sumada a su hardware de alta gama, podría hacer que impulse una generalización de la IA personalizada y hacerla rentable, un objetivo que ha resultado esquivo para gran parte de la industria.

De hecho, los AirPods ya están siendo mejorados de manera constante con sensores y software inteligente, y las lecciones aprendidas con el Vision Pro podrían aplicarse al desarrollo de gafas inteligentes con IA capaces de competir con las de Meta.