Huawei Technologies Co Ltd le dijo a Verizon Communications Inc que debe pagar licencias por más de 230 de las patentes del fabricante chino de equipos de telecomunicaciones y en conjunto pide más de 1,000 millones de dólares, dijo el miércoles una persona con conocimiento del tema.

Verizon debería pagar para "resolver el problema de las licencias de patentes", escribió en febrero un ejecutivo de licencias de propiedad intelectual de Huawei, informó más temprano The Wall Street Journal.

Las patentes cubren el equipo de red para más de 20 proveedores de la compañía, incluyendo las principales empresas de tecnología de Estados Unidos, pero esos proveedores indemnizarían a Verizon, afirmó la fuente. Algunas de esas firmas han sido contactadas directamente por Huawei, agregó la persona con conocimiento del tema.

Las patentes en cuestión van desde el equipo de red principal e infraestructura de línea fija hasta tecnología de internet de las cosas, informó el Journal. La fuente dijo que los aranceles de licencias por más de 230 patentes superan los 1,000 millones de dólares.

Huawei ha estado enfrentada al gobierno de Estados Unidos por más de un año. Expertos en seguridad nacional temen que "puertas traseras" en routers, conmutadores y otros equipos de Huawei permitan a China espiar las comunicaciones estadounidenses. Huawei ha negado dichas acusaciones.

Las compañías involucradas, incluyendo a Verizon, han notificado al gobierno estadounidense y la disputa se produce en medio de un creciente enfrentamiento entre las dos mayores economías del mundo. La demanda de pagos de licencias podría ser más una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos que una exigencia de pago de patentes.

Representantes de Huawei y Verizon se reunieron en Nueva York la semana pasada para discutir algunas de las patentes en cuestión y si la empresa estadounidense está utilizando equipos de otras compañías que podrían infringir patentes de Huawei.

Rich Young, portavoz de Verizon, no comentó "sobre este tema específico porque es un posible asunto legal". Sin embargo, dijo que "estos problemas son más grandes que sólo Verizon. Debido al contexto geopolítico, cualquier tema que implique a Huawei tiene implicancias para toda nuestra industria y también genera preocupaciones nacionales e internacionales".