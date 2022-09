Usuarios de Waze reportan fallas en la aplicación en México y a nivel global

Waze, la aplicación de tránsito en tiempo real y navegación vía GPS, presentó fallas a nivel global, según reportaron usuarios de redes sociales. Hasta el momento de esta publicación, la compañía no se ha pronunciado acerca de estas fallas.

De acuerdo con la versión estadounidense de Down Detector, el sitio que recibe reportes de usuarios sobre problemas en las principales páginas y aplicaciones de internet, 64% de los reportes sobre Waze en Estados Unidos dijo tener problemas en la conexión con el servidor, mientras que 34% reportó haber tenido problemas con la app.

Down Detector México no inlcuye a Waze en el catálogo de las aplicaciones sobre las que los usuarios pueden reportar fallas; no obstante, usuarios ubicados en México dijeron estar teniendo problemas con la aplicación.

México es el quinto país con más usuarios de Waze a nivel global, después de Estados Unidos, Brasil, Francia e Israel, según Similar Web. La aplicación fundada en Israel en 2007 fue adquirida por el gigante tecnológico Google por 966 millones de dólares en 2013.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx