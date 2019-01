El gobierno de la Ciudad de México presentó el Portal de Datos Abiertos para los habitantes de la ciudad. De acuerdo con Javier Berain Garza, director general del Centro de Gobierno Honesto de la Agencia Digital de Innovación Pública, este portal es el repositorio central de información de la ciudad y puede consultarse en la página: https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/.

Berain dijo que actualmente, en el sitio pueden verse y descargarse 30 conjuntos de datos en materia de movilidad; 17 en materia de desarrollo urbano; 10 en materia de medio ambiente y cambio climático; 13 en justicia y seguridad; 1 sobre educación, ciencia, tecnología y uno más sobre salud. Acotó que estos son los primeros conjuntos de datos que se han subido al portal, pero que la iniciativa incluye un plan para la implementación de una política de datos abiertos que institucionalizará su publicación de forma oficial.

“Hay conjuntos de datos que nunca se habían querido abrir. No es que no los tuviéramos sino que no se querían abrir”, dijo Berain y destacó seis conjuntos de datos: delitos que se han cometido en la ciudad, uso de suelo, atlas de riesgo de protección civil; rutas y corredores de transporte público; siniestros viales reportados al C5 y el sistema informático para la gestión de anuncios.

El nuevo portal de Datos Abiertos de la ciudad permite explorar dichos conjuntos de datos por tema, por visualización, así como descargarlos en distintos formatos. El funcionario adelantó que el objetivo es publicar cada vez más conjuntos de datos y actualizar los que ya se tienen de acuerdo con las características propias de cada conjunto.

