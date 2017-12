El juego de estrategia MMO (Massively Multiplayer Online Game) “Game of Thrones: Conquest” pondrá a disposición de todo aquel que desee reclamar el Trono de Hierro eventos de invierno por tiempo limitado.

Del 22 al 24 de diciembre los jugadores podrán disfrutar de la Promesa de Jaime, en el que unirán fuerzas para enfrentar a un ejército de White Walkers que se ha infiltrado en Westeros. Como bono, obtendrán materiales para crear juegos de equipo para la Casa Lannister.

Tras dicho evento se liberarán también The Long Night, disponible del 25 de diciembre al 2 de enero; Feast of Crone, del 30 de diciembre al 1 de enero; y The Iron Bank, del 24 de diciembre al 2 de enero.

De acuerdo con un comunicado, cada uno de esos eventos está inspirado en los últimos capítulos de la séptima temporada de la serie y el jugador, en estas fechas decembrinas, podrá adquirir variedad de recompensas de alto nivel y cajas de regalo temáticas.

“Game of Thrones: Conquest”, desarrollado por Turbine y que tiene como guías a “Daenerys Targaryen”, “Tyrion Lannister” y “Jon Snow”, está disponible para iPhone, iPad y dispositivos Android desde octubre.