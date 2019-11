El número de usuarios que hicieron una compra en línea durante el Buen Fin de este año cayó respecto del 2018, de acuerdo con la Asociación de Internet.MX. Según su reporte sobre el comercio electrónico en El Buen Fin 2019, el porcentaje de usuarios que decidieron hacer una compra en internet durante la campaña comercial de hace unas semanas bajó de 18 a 16% del total de personas que hicieron una compra en esta temporada.

Los usuarios que no hicieron una compra en línea, es decir 84% de la muestra, según las cifras de la asociación, dijeron que había sido porque no encontraron ofertas o promociones reales y porque consideran que muchos de estos descuentos son fraudes. A esto se suman las demandas de productos y servicios que los comercios no incluyeron en la campaña comercial.

De acuerdo con Renato Juárez, vicepresidente de Investigación de Mercado de la Asociación de Internet MX, en este Buen Fin, la mayoría de los consumidores esperaba encontrar en línea promociones y ofertas en productos de tecnología, sobre todo teléfonos inteligentes y electrodomésticos, una demanda que no fue satisfecha. En este sentido, siete de cada 10 consumidores dijeron lo que necesitan para comprar en el Buen Fin es encontrar las mejores ofertas.

No obstante, a Juárez, la reducción del número de compradores digitales le parece poco significativa y se la adjudica al entorno económico del país, a la estacionalidad de la campaña y al puente vacacional durante el que se dio la temporada. El estudio está basado en 1,333 entrevistas digitales realizadas entre el 19 y el 22 de noviembre pasados a compradores y no compradores sobre el Buen Fin, por lo que se trata de un estudio de la percepción de los compradores.

Apenas unos días antes de que iniciara el Buen Fin, la campaña de ofertas y descuentos que los comercios hacen previo a las ventas decembrinas y que este año se llevó a cabo del 15 al 18 de noviembre pasado, la consultoría IDC pronosticó que las ventas en línea en el Buen Fin tendrían un crecimiento de 35%, casi seis veces el incremento que proyectó para el comercio total, de 6 por ciento.

Después del fin de semana de descuentos, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) dio una cifra similar a la proyectada por IDC para el comercio total, pues aseguró que las ventas en la celebración comercial crecieron 7%, para alcanzar 120,000 millones de pesos.

Si el cálculo de IDC sobre la participación del comercio electrónico dentro del comercio total también es correcto, este habría alcanzado un valor de 8,800 millones de pesos.

Con un número menor de compradores digitales, este nivel de crecimiento recaería en tickets con un promedio de compra más alto. En este sentido, Juárez cree que si bien el número de compradores cayo, lo mas probable es que haya habido un crecimiento en el monto que dejó el el Buen Fin a los negocios a través del canal digital.

“La compra de electrónicos del hogar siempre dispara el ticket. En esta temporalidad las compras se dedica a arreglar la casa, a mejorar lo que ya se tiene y aprovechar ofertas para la compra de juguetes para niños”, dijo.