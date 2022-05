El influencer marketing es una de las ramas del marketing digital. En plataformas como YouTube o Instagram vemos creadores de contenido que tienen millones de seguidores. Pero… ¿cómo lo lograron? Lina Cáceres nos da luz sobre ello.

Lina es la fundadora de Latin World Digital y vicepresidenta del departamento digital de desarrollo de artistas, comercial y nuevos negocios de Latin World Entertainment, la principal firma hispana de gestión de talentos y marketing de entretenimiento en los Estados Unidos. Lina, de nacionalidad colombiana, además es autora del libro “¿Cómo triunfar en el mundo digital?” lanzado en 2020. En su día a día es responsable de administrar y hacer crecer las carreras de diversos creadores de contenido latinoamericanos.

—¿En tus palabras quién es un influencer?

—Influencer podemos ser todos; todos tenemos el potencial de ser influencer. En nuestra familia o en nuestro grupo de amigos hay influencers en la parte política o religiosa. Cuando llegaron las redes sociales, nos trajeron una nueva definición de influencers que se refiere a los creadores de contenido, que también son trendsetters (creadores de tendencia). Ellos son personas que pueden crear una audiencia y convertirla en comunidad. Son una voz y de las plataformas.

La definición de influencer ha ido evolucionando y hoy los llamamos influpreneurs, porque nos dimos cuenta que nacieron de redes sociales y han sabido monetizar su comunidad. De ahí han nacido emprendimientos y han creado sus propios productos, sus servicios, sus shows, sus libros; mejor dicho un 360°

En Latinoamérica en 2012, vimos la explosión de los grandes youtubers y la gente los empezó a llamar influencers, porque los veían rodeados de miles de personas. En estos años hemos pasado del influencer al creador de contenido digital y este 2022 estamos viendo la palabra infopreneur porque estos influencers se han convertido en una marca personal poderosa que no solo han creado contenido, sino productos y servicios.

—¿Cuáles son los primeros pasos para ser un influencer?

—Cuando empezamos a trabajar en redes sociales, todos tenemos ese enemigo llamado algoritmo, que todo el tiempo cambia y nos tenemos que reinventar con cada cambio. Yo me remonto a una definición de algoritmo, que dio Tom Hardy en el documental de Netflix, Social Media Dilemma, diciendo que “los algoritmos no son objetivos y están determinados por una definición de éxito”.

Hay que preguntarse ¿cuál es tu definición de éxito para saber si estás siendo exitoso o no en las redes sociales? Para poder empezar, deben determinar ese objetivo: “Estoy abriendo estas redes sociales para… por…” Así se puede determinar si es alcanzable.

Segundo paso, en todos los años que he trabajado en la creación de contenido en redes sociales, he encontrado un algoritmo que le llamo "ÚNICOS":

U . Uniqueness (único en español). Eres una voz y no un eco de las plataformas, que seas esa voz que te permitirá conectar con esa audiencia, que va a trascender los números, no importa cuántos seguidores tengas. Si logras que al menos transformar a una persona y que siga tu mensaje, entonces estás logrando trascender. Es muy importante entender el “para qué” quiero abrir esas redes sociales y cuál será el mensaje que vas a promulgar en todos los canales donde vayas.

. (único en español). Eres una voz y no un eco de las plataformas, que seas esa voz que te permitirá conectar con esa audiencia, que va a trascender los números, no importa cuántos seguidores tengas. Si logras que al menos transformar a una persona y que siga tu mensaje, entonces estás logrando trascender. Es muy importante entender el “para qué” quiero abrir esas redes sociales y cuál será el mensaje que vas a promulgar en todos los canales donde vayas. N . Negocio . Nos dimos cuenta que los creadores de contenido pueden tener un boom, pero nadie conoce la historia que hay detrás. Para muchos de ellos, fue un hobby que se convirtió en negocio y se dieron cuenta que podían vivir de esto. Tuvieron que hacer un cambio en la manera en que lo veían y convertirlo en un negocio. Hoy toda persona que quiera entrar a redes sociales (como creador) si no tiene un plan de negocios , no podrá trascender.

. . Nos dimos cuenta que los creadores de contenido pueden tener un boom, pero nadie conoce la historia que hay detrás. Para muchos de ellos, fue un hobby que se convirtió en negocio y se dieron cuenta que podían vivir de esto. Tuvieron que hacer un cambio en la manera en que lo veían y convertirlo en un negocio. Hoy toda persona que quiera entrar a redes sociales (como creador) si no tiene un , no podrá trascender. I . Innovación . ¿Cómo puedo innovar en redes sociales a través del contenido? Creando nuevos formatos, utilizando nuevas cámaras para generar una mejor experiencia al usuario.

. . ¿Cómo puedo innovar en redes sociales a través del contenido? Creando nuevos formatos, utilizando nuevas cámaras para generar una mejor experiencia al usuario. C . Comunidad. Si no convierto a la audiencia en comunidad, no puedo monetizar nada. Se debe entender que se construyen comunidades digitales a través del contenido para poder hacer de esto un negocio.

. Comunidad. Si no convierto a la audiencia en comunidad, no puedo monetizar nada. Se debe entender que se construyen comunidades digitales a través del contenido para poder hacer de esto un negocio. O . Omnicanal . Hoy entendemos que las redes sociales son unos de los tantos canales de comunicación. Las redes sociales son un canal que simplifican, que logran un alcance masivo, pero existen otros canales como e-mail marketing, las plataformas de streaming, lo offline. Hay muchos canales donde es posible conectar con los usuarios de acuerdo al contenido que se tiene. Es necesario buscar esos otros canales que van a reforzar la construcción de esa comunidad y ser coherente.

. . Hoy entendemos que las redes sociales son unos de los tantos canales de comunicación. Las redes sociales son un canal que simplifican, que logran un alcance masivo, pero existen otros canales como e-mail marketing, las plataformas de streaming, lo offline. Hay muchos canales donde es posible conectar con los usuarios de acuerdo al contenido que se tiene. Es necesario buscar esos otros canales que van a reforzar la construcción de esa comunidad y ser coherente. S. Social Impact (impacto social). Si no tengo claro cuál es el granito de arena que puedo aportar para cambiar al mundo, no estoy conectando con esas nuevas generaciones que están buscando ser agentes de cambio.

Por lo tanto, cuando tengo claro esos "ÚNICOS" antes de llegar a las redes sociales, logro construir un proyecto sólido para tener una estrategia y contenido diferentes y poder ser alguien exitoso en las redes sociales.

Hay 50 millones creadores de contenido a nivel global, pero sólo el 2% logra vivir de esto y hacer un negocio. ¿En qué se diferencian unos de otros? Es que los últimos han logrado desarrollar ese algoritmo de ÚNICOS, han trabajado muy bien su marca personal, han entendido que hay algo más de fondo que los números de likes o seguidores… todo esto que al principio parece sexy pero es un poco engañoso.

“Hay que trabajar con esta raíz para hacer de sus pasiones y sus hobbies un negocio”.

—¿Cómo puede un creador de contenido ser influencer y vivir de ello?

—Las redes sociales son un punto de partida, son un medio y no un fin. Si lo ven como un fin, tendrán un ciclo de vida muy corto, no superarán los dos años. Quizás tenga ese momento del boom y después nadie se acuerda. Podemos hablar de ejemplos como Peter la Anguila, del Gangnam style, de Colibritany… todos esos personajes que fueron virales y hoy ni nos acordamos de ellos. O ser de ese 48% de creadores que intentaron trascender y no lo lograron.

Los creadores de contenido pueden desarrollar una carrera artística, un emprendimiento, productos, cursos. Es necesario que reflexionen ¿qué puedo obtener de esto? ¿cómo puedo hacer para alargar ese ciclo de dos años o más donde no van a monetizar nada? Es a partir de pensar en cuáles son nuestros talentos, cómo se pueden desarrollar y tener objetivos de comercialización a corto, mediano y largo plazo.

Existen microinfluencers con gran valor, porque tienen un gran alcance a nivel local, una gran credibilidad en los mercados locales, ya sea por su espacio geográfico o por temas de nicho que sabemos que no van a ser masivos.

Lo más importante es que tengan una propuesta innovadora. Que tengan ese algoritmo ÚINICOS y hagan un plan y lo implementen. Muchos se pierden en el intento porque falta constancia y creen que el éxito vendrá de la noche a la mañana y cuando no ven resultados se desinflan. Si el objetivo de un creador de contenido es sólo ser famoso, es algo efímero. Tiene que encontrar algo que comunicar, llevar a cabo ese hobby que harían aunque no les pagaran… what makes your heart sings (que hace que cante tu corazón).

Esto puede empezar como un trabajo alterno que después se puede convertir en un fulltime job (trabajo de tiempo completo). El pasar de un punto a otro no sucederá de la noche a la mañana.

