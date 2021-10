El e-mail marketing también conocido como e-mailing es una de las herramientas del marketing digital. Básicamente consiste en enviar mensajes de correo electrónico, acerca de temas publicitarios o informativos; profundicemos sobre este tema.

Ventajas del e-mail marketing

Es un método económico para entrar en contacto con los clientes.

para entrar en contacto con los clientes. Sirve para difundir información de un blog o sitio de noticias, así como promociones, descuentos y más.

Aunado a una estrategia completa, puede dar buenos resultados en ventas.

Representa una alternativa para anunciar productos que no pueden publicitarse por otros medios digitales como Facebook o Google. Ejemplo: bebidas alcohólicas u otro tipo de productos sólo para adultos.

En el embudo de conversión, es bueno en la parte final, la más angosta porque ayuda a fidelizar al target.

Elementos del e-mail marketing

Para poder llevar a cabo una campaña de e-mail marketing es necesario contar con varios elementos descritos a continuación.

Base de datos. Empecé por este punto porque es el más importante. Todos los contactos a quienes se les manda el mensaje debieron dar su autorización. Además de que Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares obliga a no hacer mal uso de la información de cada persona, el hecho de comprar bases de datos en el mercado negro, provoca que la efectividad del e-mail marketing sea muy poca.

Simplemente pensemos en qué sucede cuando recibimos en nuestra bandeja de entrada, publicidad que no solicitamos: no sabemos por qué nos llegó, no nos interesa, no abrimos el mensaje y en muchos casos, lo marcamos como “spam” para no volver a ver nada de esa empresa.

En cambio, si nos suscribimos a un boletín o accedimos en un sitio web a que nos manden publicidad, al recibir el correo electrónico, es probable que sea de nuestro interés y que seamos leales a la marca.

Los datos primordiales que necesitamos en una base de datos para e-mail marketing son: nombre completo y correo electrónico. Si adicionalmente podemos obtener rango de edad y ocupación de cada persona, nos servirá para perfilar mejor a nuestro público meta.

Plataforma de envío. Descrito de la manera más simplista posible, son servicios que se encuentran en internet, que hacen realidad el envío de los e-mails masivos; no son softwares descargables, sino sitios web donde se accede con un usuario y contraseña. La mayoría de estos servicios tienen versiones gratuitas y de paga; la diferencia radica en el número de contactos de cada base de datos. En el caso de MailChimp la versión gratuita permite una base de máximo 2,000 contactos. Su competidor, Sendinblue acepta enviar 300 e-mails por día.

Desde hace varios años, ya no es posible hacer e-mail marketing desde un servidor de correo electrónico gratuito (gmail, yahoo, outlook, hotmail) porque se percibe como spam o basura. Es por eso que es necesario recurrir a las plataformas.

Arte o pieza de diseño gráfico. Es la imagen que vamos a ver al abrir el mensaje. Debe ser lo suficientemente llamativa y ligera para que no importe, si la persona está revisando su e-mail desde computadora o celular, en un par de segundos debe visualizar completa la imagen. Las plataformas de envío, permiten crear plantillas de correo electrónico que podemos personalizar.

Otros elementos del mensaje. En cada línea de asunto debe mostrarse claramente ¿quién es el remitente o qué compañía o institución envía el mensaje? ¿Qué problema resuelve al receptor (ahorrarle dinero, mantenerlo informado, darle un beneficio exclusivo, entre otros)? Y dentro del mensaje de correo electrónico, incluir un llamado a la acción que provocará que la persona dé un clic y lo lleve a un sitio web.

Sitio web o página de aterrizaje. La página donde aterrizará la persona después de dar clic o tocar alguna parte del mensaje, debe estar íntimamente relacionada con la información de e-mail marketing, sino el interés se pierde.

Métricas para medir el e-mail marketing

Tasa de apertura (open rate). Indica cuántas personas abrieron el mensaje. Tasa de clics (CTR). Señala el número de clics que se dieron dentro del mensaje. Tasa de baja (cancelación o desuscribirse). Representa a todas las personas que ya no quieren recibir los e-mails y solicitaron que se les diera de baja. Tasa de rebote. Son los mensajes que no se pudieron entregar porque las direcciones de correo electrónico mal capturadas, bandejas de entrada llenas o e-mails que ya no existen.

