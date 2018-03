El proyecto conjunto de vehículo autónomo entre Google y Fiat-Chrysler echa a andar con la producción de las cien primeras unidades. El proyecto Waymo, que así se denominará desde ahora al programa del coche autónomo de Google, ya puede, por tanto, iniciar las pruebas reales con los Chrysler Pacífica híbridos que equipan los sistemas de conducción autónoma desarrollados por la compañía tecnológica.

Las cien primeras unidades ya están listas para probar sus radares, sensores y sistemas telemáticos en escenarios reales y, de hecho, comenzarán a rodar de inmediato, ya desde los primeros días del 2017.

Los equipos de ingeniería formados por expertos de Google y Fiat Chrysler han centrado sus esfuerzos hasta ahora en adaptar la tecnología de conducción autónoma al Pacífica híbrido, que ahora podrá circular sin conductor.

El siguiente paso serán las pruebas en carretera, que complementarán las que Google ya ha llevado a cabo en el pasado.

Desde el 2009, cuando empezaron con el programa del vehículo autónomo, la compañía americana ha completado casi 1.3 millones de kilómetros con coches autónomos, entre ellos el primer recorrido con un coche sin pedales ni conductor, que se realizó en el 2015.

#FirstLook at our fully #selfdriving Chrysler Pacifica Hybrid minivans created with @FiatChrysler_NA: https://t.co/Ci4t0aK4Qh #Waymo pic.twitter.com/qIUGh0RF2L