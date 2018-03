El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió errores el miércoles y delineó pasos para proteger información de usuarios, días después de que se conoció que se utilizaron datos de la red social para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Zuckerberg rompió más de cuatro días de silencio al publicar un mensaje tras el escándalo de Cambridge Analytica, empresa afiliada a la campaña de Donald Trump.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg. "Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer".

Zuckerberg y la número 2 de la empresa, Sheryl Sandberg, fueron criticados por no comentar nada desde el viernes pasado, cuando se reportó que Cambridge Analytica podría haber usado información obtenida inapropiadamente de unos 50 millones de usuarios de Facebook para tratar de influir en las elecciones.

Chris Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, dijo que la firma obtuvo indebidamente los datos de miles de millones de usuarios de Facebook y creó algoritmos que "llevó la propagación de noticias falsas a otro nivel".

Por otra parte, el académico que creó una aplicación utilizada por Cambridge Analytica para reunir los datos de millones de usuarios de Facebook dijo el miércoles que no tenía la menor idea de que su material sería utilizado para la campaña presidencial de Trump y que se lo usa como chivo expiatorio en el asunto.

Alexandr Kogan, profesor de psicología en la Universidad de Cambridge, dijo a la BBC que tanto Facebook como Cambridge Analytica han tratado de echarle la culpa por violar las condiciones del servicio de la red social, cuando le habían asegurado que todo lo que hacía era legal.

Kogan agregó que Cambridge Analytica habló con él sobre la app y que, visto retrospectivamente, debería haber inquirido más acerca del uso que se daría a los datos.

Las autoridades en Gran Bretaña y Estados Unidos investigan el presunto uso indebido de los datos. Facebook ha perdido miles de millones de dólares de valor de mercado a medida que caen los precios de sus acciones y los consumidores preguntan si se ha violado su privacidad.

"Desde mi punto de vista, tanto Facebook como Cambridge Analytica me utilizan como chivo expiatorio", dijo. "Honestamente, creía que actuábamos de manera apropiada, creíamos que hacíamos algo perfectamente normal".

El gerente general de Cambridge Analytica, Alexander Nix, ha sido suspendido desde que una investigación de la emisora británica Channel 4 News lo mostró en un video en el que se jacta de varias acciones ilícitas ante un periodista que se hacía pasar por posible cliente.

Nix dijo que la firma manejaba "todos los datos, todo el análisis y la determinación de los blancos" y que Cambridge Analytica enviaba correos electrónicos con un "mando automático de autodestrucción" para dificultar el rastreo.

"No hay pruebas ni rastro documental ni nada", dijo.

La junta de Cambridge Analytica dijo en un comunicado que las declaraciones de Nix "no representan los valores ni operaciones de la firma y su suspensión refleja la gravedad que atribuimos a esta violación".

(Con información de AFP)

