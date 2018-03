El 2016 en Facebook estuvo marcado por la idea de los seguidores de abandonar su país, las declaraciones de Donald Trump y la inestabilidad en la economía mexicana.

La era del Internet se ha hecho presente poco a poco en los últimos años, y con ella, el surgimiento de una nueva manera de estar informado: las redes sociales. La red social preferida en México sigue siendo Facebook, utilizada por 9 de cada 10 internautas, según la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).

Nos dimos a la tarea de hacer un recuento de todo lo sucedido en el perfil de Facebook de El Economista a lo largo del año, midiendo con la herramienta Socialbakers, las 12 publicaciones que generaron el mayor volumen de reacciones entre nuestros seguidores.

1. Australia busca profesionistas mexicanos

La nota más popular publicada en nuestra página de Facebook es una invitación que Australia le hace a los jóvenes profesionistas mexicanos para irse a trabajar a su país, apoyados por el gobierno australiano. En nuestro país, el panorama para los jóvenes profesionistas recién egresados, no es nada fácil. Después de salir de la universidad se vuelve complicado comenzar una vida laboral activa dentro de nuestro país, debido a que en ocasiones la experiencia que piden la mayoría de las empresas para poder trabajar con ellos es muy alta, además de la sobre competencia que existe hoy en día.

Debido a estas razones la publicación registró más de 8,400 reacciones y 873 comentarios, logrando que 11,680 personas la compartieran en sus redes sociales., dejando ver el gran interés que los usuarios tienen por migrar a otro país.

2. Ranking de universidades 2016

El ranking anual enlista las 50 mejores universidades del país basándose en diversos factores, entre ellos el número de profesores, el número de materias, publicaciones, prestigio, entre otros.

La UNAM, el Tec de Monterrey y el IPN se mantuvieron este año en los primeros puestos, la Universidad Autónoma de Chapingo logró colarse en el top 10, mientras que el ITAM cayó una posición y casi sale de la lista principal.

El listado hizo aparecer a los seguidores de las casas de estudio en Facebook para hablar sobre la calidad de la educación nacional y sus logros y deficiencias. Entre estudiantes, profesores, ex-alumnos y ajenos, se abrió el debate con defensas y ataques a cada una de las instituciones tras los resultados del ranking, generando 6,147 reacciones, 512 comentarios y 13,268 compartidas.

El muro de Trump (propuestas)

Desde el inicio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el candidato republicano, Donald Trump, mostró un claro desprecio y desinterés por los inmigrantes latinos, especialmente por los mexicanos, llamando a sus habitantes violadores y asesinos con lo que acaparó las miradas de todo el mundo por su discurso extremista.

Una de sus principales y más populares propuestas fue la creación de un muro que serviría como división entre México y Estados Unidos, con el fin de que estos primeros dejaran de pasar a su país, el cual, según el ahora presidente electo, pagarían los mexicanos.

En el cartón llamado El mundo de Trump (propuestas) se puede apreciar a Trump rodeado de un muro de ladrillo, el cual reunió 7,089 Reacciones, 9,081 compartidas y 115 comentarios, reflejando la indignación representaba un muro para los mexicanos.

4. ¿A qué edad se independizan los jóvenes en México?

La edad promedio en la que los jóvenes mexicanos dejan la casa de sus padres es a los 28 años y para hacerlo destinan hasta el 47% de sus ingresos mensuales, según reveló un estudio de Dada Room, la plataforma para compartir departamento en América Latina.

En México los jóvenes se enfrentan a diversas dificultades que retrasan la edad de independencia. Dada Room afirma que a diferencia de lo que pasa en otros países, los sueldos de los egresados no alcanza para que se independicen.

El interés de los usuarios por esta nota, se inclinó por los porcentajes de ingresos, costo de una renta y el poder adquisitivo. Logrando recibir 3,611 reacciones, 5,944 compartidas y 687 comentarios en los que los comentarios de los jóvenes en la publicación, revelaron que se identificaron con las cifras.

5. Gasolina subió 50 centavos por litro en agosto

El primero de agosto de este año, la gasolina se vio atacada por un aumento a sus precios de 50 centavos. Dejando de esta forma la gasolina Magna de 92 octanos en 13.40 pesos por litro a 13.90 pesos; en el caso de la Premium, combustible de alto octanaje, pasaría de 14.37 a 14.87 pesos.

En un año en que el dólar subía, al igual que el petróleo sumado a las malas noticias no dejaban de hacerse presentes, esta nota causo indignación y rechazo entre los usuarios de nuestra página de Facebook, registrando 2,570 reacciones, 5,828 compartidas y 317 comentarios entre los que se destacan los de desaprobación a esta decisión y sobre todo al gobierno de Peña Nieto, el presidente más impopular en la historia.

Tras la alza en gasolinas, en octubre aumentó el precio del diésel entre el debate de la liberación de los precios de las gasolinas para el 2017 y las afectaciones que tendrá el bolsillo de los automovilistas.

6. La búsqueda de los 43

El 26 de septiembre del 2014, mientras se dirigían a una protesta en Iguala, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron interceptados por la policía. El violento encuentro resultó en seis personas muertas y 43 normalistas desaparecidos, lo cual provocó un estado de caos nacional.

Las investigaciones que siguieron estos hechos apuntaban a que la policía actuó por orden del ex alcalde de Iguala, y que los estudiantes fueron entregados a miembros del cartel de Guerreros Unidos. A la fecha no se sabe con certeza qué sucedió. Después de más de un año de búsqueda, la PGR anunció que se encontraron restos incinerados en un basurero del municipio cercano de Cocula, los cuales sugerían la responsabilidad del crimen organizado en el caso, misma que descartó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras más de un año de trabajo científico independiente en la que concluyeron que no era posible que los presuntos perpetradores hubieran incinerado a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial.

En las búsquedas siguientes se encontraron fosas por todo el país llenas de restos humanos que representan el estado de violencia e inseguridad en casos aislados en la búsqueda de 43 estudiantes. El cartón generó un gran impacto en Facebook pues representa el sentimiento negativo de los mexicanos hacia el estado de derecho y el rechazo a la inconsistencia en las investigaciones.

7. El cine mexicano vence a Hollywood por ahora

Con un estreno en 1,700 pantallas y una importante versión en publicidad, la comedia protagonizada por Karla Souza, ¿Qué culpa tiene el niño? logró vencer a Hollywood y se colocó como el segundo estreno mexicano más taquillero en la historia, arriba del estreno en México de Capitán América: Civil War.

En un momento en que el cine mexicano comenzó a tener algunas pérdidas, tuvieron que pasar 3 años para que una película mexicana alcanzara una cifra importante en su estreno; los 71 millones de pesos son un récord para el cine mexicano. A pesar de que el 2016 fue un buen año para el cine mexicano, para el 2017, la industria tendrá hasta 77% de recortes en presupuestos.

La publicación generó 5,495 reacciones y 1,146 compartidas mostrando la empatía y orgullo de los usuarios por ver un mejor cine mexicano y los frutos que este estaba dejando, venciendo a grandes películas extranjeras.

8. Escala Carstens

El actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, informó que el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, dejaba el cargo en octubre del 2017, para integrarse al Banco de Pagos Internacionales, en un momento de incertidumbre en la economía mundial, donde Donald Trump ganaba las elecciones y la economía mexicana se desestabilzaba.

En esos momentos en redes sociales eran tendencia las escalas con estados de ánimo de personalidades famosas, así que los seguidores de El Economista en Facebook generaron 1,675 reacciones, 704 comentarios y 2,699 shares.

9. 7 datos curiosos del código de barras en México

El mes de noviembre pasado se jugaron el todo por el todo en Estado Unidos. Las elecciones presidenciales fueron el tema principal de los medios sociales, donde se coronó a Donald Trump como el próximo presidente de aquel país.

Después de su campaña de odio y constantes ataques hacía México, las preocupaciones no se hicieron esperar, con dudas sobre qué pasaría con la economía mexicana después del triunfo del magnate.

Los rumores de que comprar productos hechos en México ayudaría a mejor la economía del país comenzaron a rondar por las redes sociales, así que con el fin de saber cuáles productos estaban hechos en México los usuarios notaron que a través del código de barras se puede conocer esa información.

Fue así que en nuestra página de Facebook la nota 7 datos curiosos del código de barras se posicionó en poco tiempo como uno de los posteos más populares del año, sumando 2,763 reacciones de los usuarios.

10. Juan Gabriel murió en California de paro cardiaco

A las 4 de la tarde del 28 de agosto, una noticia conmovió al país. A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda, anunció la muerte del llamado Divo de Juárez , en California.

Selena Barros, encargada de la oficina forense en la ciudad de Los Ángeles, confirmó a Notimex que Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, murió de causas naturales a las 11:43 horas.

La muerte de éste ícono de la cultura popular mexicana generó conmoción en Facebook, entre 2,942 reacciones y 127 comentarios, la mayoría de tristeza, los usuarios se hicieron presentes al momento de despedirse de un canta-autor que le regaló al país un gran número de clásicos de la música regional.

11. Peña Nieto, con el endeudamiento más alto del siglo XXI

Tras cuatro años de administración del presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno ha incrementado de manera histórica el crecimiento de la deuda, el gasto público y los recortes en la inversión pública.

Desde que inició su administración, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se incrementó de 36.4 a 50.5% del PIB, lo cual no ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, a pesar de que atravesó una crisis financiera mundial.

Dicha noticia generó mucha interacción entre el público de Facebook, que cuestionó el beneficio del gasto, ya que el sentimiento general era que el ejecutivo estaba generando una deuda sin reflejarse en el país. La publicación registró 2,019 reacciones, 2,155 compartidas y 155 comentarios.

12 "Multiplicadores"

La llegada del servicio de transporte Uber a México, desató una gran polémica con respecto a los beneficios que gozaban los usuarios en comparación al servicio de taxis. Entre protestas por parte de los taxistas, el apoyo de algunos usuarios y el rechazo de otros, Uber intentó diversas estrategias para lograr insertarse de la manera más eficiente y menos conflictiva posible, pero no siempre fueron bien recibidas ni bien planeadas, como el incremento desmedido de las tarifas dinámicas que enojó a miles de usuarios en la Ciudad de México.

En el cartón "Multiplicadores", de Perujo, se refleja esta situación de forma cómica, donde Uber no siempre es el bueno ni la víctima de la historia y desde cierta perspectiva puede ser del lado oscuro . Esto desató una serie de sentimientos encontrados entre el público de Facebook quién cuestionó el precio por un servicio de calidad en un momento en el que la contingencia ambiental restringía la movilidad de los autos.

13 Encuesta de Imagen TV

El lunes 17 de octubre, en un momento en el que la televisión mexicana comenzaba a tener grandes pérdidas de audiencia, inició transmisiones la tercera cadena de televisión abierta digital Imagen TV o Cadena Tres, del Grupo Empresarial Ángeles (GEA), propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.

Esta nueva opción de televisora dio una nueva alternativa para ver televisión. En Facebook realizamos una encuesta gráfica en la que se preguntó a los usuarios cuál de las televisoras preferirían sintonizar. La respuesta ninguna generó más de 2,300 reacciones, seguida de Imagen TV con 871, TV Azteca con 111 y Televisa con tan sólo 70 puntos, dejando ver que la gente se siente inconforme con el servicio de televisión abierta.

En el 2016 los usuarios en redes sociales prefirieron interactuar con las publicaciones visuales, en dónde las imágenes son las protagonistas, especialmente si pueden dar su punto de vista sobre temas coyunturales o polémicos, entre las noticias en las que se encuentra sumergido el país.

La política en Facebook fue lo que más le interesó a los fans, especialmente las noticias coyunturales como las elecciones en Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump y por supuesto las notas sobre economía que distinguen a El Economista de otros medios.

