Más de un millón de entradas para el Mundial vendidas a través de la preventa de Visa

Más de un millón de entradas para el Mundial 2026 se han vendido tras la conclusión de la fase de preventa de Visa, dijo el jueves la FIFA. Aficionados de 212 países y territorios compraron entradas durante el periodo de preventa, que se abrió a mediados de septiembre, indicó la FIFA en un comunicado.

La demanda estuvo encabezada por los residentes de las tres naciones anfitrionas -Estados Unidos, Canadá y México-, seguidos de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. "Es un paso muy emocionante rumbo al 2026", dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", agregó.

Un total de 28 selecciones ya se han clasificado para el torneo, que será el primero en contar con 48 naciones y 104 partidos en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

La primera fase de venta al público se abrirá el lunes 27 de octubre y ofrecerá entradas individuales para los 104 partidos, así como paquetes específicos para cada estadio y cada equipo, informó la FIFA.

Los titulares de entradas que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial, para proteger a los aficionados de reventas no válidas o autorizadas.

