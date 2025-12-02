TMSourcing va por licencia de casa de bolsa de Credit Suisse

TMSourcing, firma enfocada en planeación patrimonial y esquemas de financiamiento, busca adquirir la licencia de la casa de bolsa de Credit Suisse con el fin de robustecer su oferta de servicios hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de participar en el esquema de emisiones simplificadas y finanzas sustentables.

De acuerdo con la empresa dirigida por Pedro Martínez Brito, recientemente su consejo de administración acordó la incorporación de una casa de bolsa y una sociedad administradora de fondos a su grupo empresarial, además de revisar la adquisición de un asesor en estrategias de inversión y un asesor en inversiones, así como fortalecer su operación en materia de fideicomisos emisores vinculados al esquema de emisiones simplificadas.

“La empresa incorporará, sujeta a la autorización de las autoridades financieras correspondientes, a una casa de bolsa y una sociedad administradora de fondos México a su grupo empresarial”, informó la firma en un comunicado sin detallar el nombre de la casa bursátil en cuestión.

De acuerdo con registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisados por este medio, desde el 2024 se encuentra abierto el expediente del cambio de control de la casa de bolsa de Credit Suisse a TMSourcing.

Desde los primeros meses del 2023, la casa de bolsa de Credit Suisse cesó operaciones como parte de su reestructura global; sin embargo, esto no significó que perdiera la licencia, pues aún es parte del sector de casas bursátiles aprobadas por la CNBV, que se compone de 36 instituciones.

A septiembre pasado, la casa de bolsa de Credit Suisse reportaba activos por 383 millones de pesos y 314 millones de pesos en inversiones en instrumentos financieros. La principal función de una casa de bolsa es poner en contacto a oferentes y demandantes de valores, así como ofrecer y negociar valores por cuenta propia o de terceros en el mercado primario o secundario.

“Aún no hemos definido la ubicación de la casa de bolsa, ya que hemos recibido invitaciones de diversos estados. Sin duda, contar con una institución financiera de esta magnitud será un motor de desarrollo económico y transformación regional. Sería espectacular establecernos en estados como Yucatán, Querétaro o Quintana Roo”, declaró Martínez Brito.

Hacia pymes e infraestructura

Según estimaciones de la firma, el sector de las pymes en México requerirá de al menos 10 billones de pesos en los próximos años, por lo que la compañía se prepara para responder a estas necesidades, principalmente en proyectos de infraestructura.

“Es fundamental considerar los proyectos de infraestructura como motores de desarrollo y regeneración urbana, con impactos positivos a nivel local, regional, estatal, nacional e incluso internacional. Estos proyectos generan beneficios sociales, culturales y económicos que trascienden generaciones”, indicó Adolfo González Olhovich, presidente del consejo de administración de TMSourcing.

De acuerdo con la firma, se estima que México requiere una inversión deseada de cerca de 1 billón de dólares para los siguientes 10 años en materia de infraestructura, que incluyen puertos, aeropuertos, carreteras, pasos fronterizos, trenes y polos de desarrollo.

Asimismo, destacó que el país enfrenta presiones crecientes en sectores como vivienda, hotelería e industria. Tan sólo en cuestión habitacional, se estima un déficit de cerca de 9 millones de hogares.