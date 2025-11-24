La CNBV perfila ambiciosa política de inclusión financiera

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que presentará su nueva política de inclusión financiera la próxima semana, anticipa un enfoque más ambicioso e integral. Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, adelantó que esta edición ampliará el alcance tradicional al incorporar estrategias centradas en contemplar financieramente a empresas, incluidas microempresas y personas emprendedoras.

“En la política nacional de inclusión financiera que vamos a presentar el miércoles por primera vez su objetivo no está centrado exclusivamente en las personas, también en las empresas y en las microempresas; también está centrado precisamente en estas personas emprendedoras”, señaló en el marco de la presentación de a Octava Edición del Índice de Inclusión Financiera Banamex.

Cabrera destacó que los objetivos de esta política serán fundamentales para que la inclusión financiera nacional se consolide como un medio para generar bienestar.

Subrayó que su alcance será dual: no solo beneficiará a las personas, sino también al sector empresarial. En este contexto, mencionó brevemente la importancia de atender los retos asociados a la desconfianza en el sistema financiero.

El Presidente de la CNBV añadió que la perspectiva de género será un eje transversal, con el propósito de permear todas las estrategias de la política nacional de inclusión financiera y contribuir a reducir brechas.

“Históricamente se han considerado excluidos o limitados en la brecha de acceso al sistema financiero. Lo hemos visto en lo palpable: el nivel de acceso, bancarización y número de instrumentos financieros ha crecido. Vamos por el uso; todavía tenemos retos importantes que superar, pero seguramente lo vamos a lograr”, mencionó Cabrera.

En cuanto a las empresas, recordó que desde el 2015 la CNBV elabora, junto con el Inegi, la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas (ENAFIN). La edición del 2024 revela que la mitad de las empresas con seis o más personas empleadas nunca han solicitado financiamiento y que solo 26% tenía un crédito activo en el 2023.

Información es clave

Por otra parte, Cabrera mencionó que como autoridad supervisora, la CNBV genera información periódica sobre la situación de las entidades financieras, su capitalización, infraestructura, créditos, cuentas, participación de mujeres, reclamaciones y otras variables. Además, publica las bases de ahorro financiero, financiamiento y los reportes de inclusión financiera.

“Toda esta evidencia, tanto desde la demanda como desde la oferta, constituye una base de los proyectos regulatorios y de las líneas de acción de la próxima política nacional de inclusión financiera. Sin información no hay diagnóstico y sin diagnóstico no hay política pública efectiva”, afirmó Cabrera.

El directivo explicó que este incremento refleja el impulso de los programas sociales y las actualizaciones regulatorias que facilitaron la contratación no presencial. Pero la evidencia también advierte a los desafíos, solo una de cada tres personas ahorra en una institución financiera y menos de una cuarta parte realiza pagos electrónicos, es decir, hemos avanzado en acceso, pero debemos avanzar aún más en el uso.

