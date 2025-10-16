Sheinbaum actualiza a 70 la cifra de muertos por las lluvias; hay 72 desaparecidos

El gobierno de México elevó este jueves a 70 la cifra de fallecidos como consecuencia de las torrenciales lluvias que azotaron cinco estados del país la semana pasada desde los 66 decesos anunciados en la víspera.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la cifra en su conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo" tras declaraciones de la directora de Protección Civil previamente en la jornada. Además se informó que 72 personas continúan desaparecidas.

"Son 70 personas que lamentablemente fallecieron: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y un en Querétaro, y son 72 personas no localizadas", confirmó Sheinbaum Pardo.

La presidenta resaltó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya elabora los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de los puentes afectados por las recientes lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El desastre, que empezó la semana pasada con varios días seguidos de precipitaciones excepcionalmente intensas, mantiene además incomunicadas a 160 localidades del centro y el este del país, al quedar bloqueados o destruidos caminos y carreteras, informó el gobierno.

El estado de Hidalgo, concentra el mayor número de municipios incomunicados (84) debido a que muchos de ellos se ubican en regiones montañosas en las que las vías de acceso fueron dañadas por deslaves.

Veracruz fue el estado más golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades son atravesadas por los llamados "ríos de respuesta rápida", que pueden desbordarse en pocas horas ante un aumento del caudal.

Más de 12,700 militares del Ejército y la Marina están desplegados en los estados afectados por el desastre, con numerosos puentes aéreos y tres marítimos en operación para trasladar ayuda a las poblaciones aisladas, según reportes de ambas instituciones.

(Con información de AFP)