Contribuyentes deberán garantizar créditos fiscales con depósitos en Banco del Bienestar

A partir del 2026, los contribuyentes tendrán que garantizar el pago de un crédito fiscal, mediante billetes de depósito del Banco del Bienestar o bien mediante carta de crédito, además de que la garantía se tendrá que otorgar aún cuando se promueva un recurso de revocación.

Con los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) aprobados como parte del Paquete Económico 2026, ahora habrá un nuevo orden en las garantías del interés fiscal que pondrá como el primer medio de garantía al billete de depósito emitido por el Banco del Bienestar.

El segundo medio de garantía será la carta de crédito, el tercero la prenda, el cuarto la fianza, el quinto la obligación solidaria asumida por un tercero y, el sexto y último, el embargo de bienes tangibles e inmuebles, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) del Paquete Económico 2026.

“Se contempla que deberá ofrecerse en primer lugar el billete de depósito hasta por el importe máximo de la capacidad económica, y que, en caso de que no sea suficiente para garantizar el interés fiscal podrá combinarse con alguna de las otras formas de garantía en el orden establecido”, explicó el IMCP.

El interés fiscal se refiere al derecho de la autoridad hacendaria a asegurar el cobro de créditos fiscales (impuestos adeudados).

La garantía del interés fiscal es un mecanismo que permite al contribuyente ofrecer un respaldo para evitar el embargo inmediato, obtener prórrogas o suspensiones en juicios, asegurando así el cumplimiento futuro de la obligación mediante diversas formas como depósitos, fianzas o hipotecas.

El IMCP enfatizó que mediante los cambios al CFF se derogaron como forma de garantía tanto los títulos de valor como la cartera de créditos, mientras que el billete de depósito y la carta de crédito se adicionaron y se pudieron como primer y segundo lugar en el orden de las garantías.

Se elimina la dispensa de garantizar los créditos fiscales

El instituto explicó que con los cambios al CFF se elimina la dispensa de garantizar los créditos fiscales al promover el recurso de revocación, es decir, se elimina la posibilidad de que no se esté obligado a exhibir la garantía hasta que sea resuelto este medio de defensa.

Además de que se amplía a más tardar al vigésimo día siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar el embargo precautorio, para que la autoridad fiscal notifique al contribuyente la conducta que originó la medida y, en su caso, el monto sobre el cual procede.