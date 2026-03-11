Ventas de viviendas existentes en EU superan las expectativas en febrero

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos (EU) superaron las expectativas de los analistas en febrero, gracias a la caída de las tasas hipotecarias, que permitió a más compradores adquirir propiedades, según datos del sector publicados ayer 10 de marzo.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron 1.7% con respecto al mes anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Esto situó las ventas en una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.09 millones, por encima de 3.86 millones previstos en las encuestas realizadas a economistas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Sin embargo, las ventas de viviendas siguieron registrando un descenso anual de 1.4%, de acuerdo con la NAR.

“La asequibilidad de la vivienda está mejorando y los consumidores están respondiendo”, afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Las ventas de viviendas en EU han sido lentas en los últimos tiempos, ya que el aumento de las tasas hipotecarias tras la pandemia de Covid-19 ha lastrado la asequibilidad.

Los propietarios que ya habían fijado réditos más bajos antes del alza también se mostraron reacios a entrar en el mercado, lo que limitó la cantidad de propiedades disponibles.

Sin embargo, en febrero, la hipoteca media a tasa fija a 30 años se situó en 6.05%, y las tasas medias incluso cayeron por debajo de 6.0% a finales de mes por primera vez desde el 2022.

Esta cifra fue inferior a la de enero y también supuso un notable retroceso con respecto a 6.84% de hace un año.