Lagarde promete controlar la inflación durante la guerra

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), afirmó ayer que se hará “todo lo necesario” para mantener la inflación bajo control durante la guerra en Medio Oriente, que ya ha provocado un aumento de los precios del petróleo.

“Haremos todo lo necesario para mantener la inflación bajo control y garantizar que los franceses y los europeos no sufran aumentos de la inflación como los que vimos en el 2022 y el 2023”, causados en parte por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, declaró Lagarde en una entrevista con las cadenas France 2 y France Inter.

La funcionaria europea no respondió cuando se le preguntó si aumentarán las tasas de interés, pero reconoció que hay mucha “incertidumbre” en torno a los acontecimientos en Medio Oriente.

El BCE se reunirá la próxima semana para decidir sobre las tasas de interés, un día después de la próxima reunión de la Reserva Federal.

Lagarde afirmó que la situación actual es “muy diferente” a la última crisis de inflación. Argumentó que la inflación está actualmente bajo control y que “el crecimiento es bastante resistente” en los países de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda.

“Sin embargo, lo que es muy diferente es que tenemos un grado de incertidumbre y un grado de volatilidad que es absolutamente asombroso, sin precedentes con el 2022”, dijo Lagarde.

Los precios del petróleo se acercaron a los 120 dólares por barril el lunes, con un aumento de casi 30%, antes de volver a caer a unos 87.80 dólares al final de la jornada de ayer.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022 llevó los precios del petróleo a niveles cercanos a los máximos históricos del 2008, con el Brent de referencia alcanzando los 139.13 dólares por barril.

Expuesta la vulnerabilidad energética de Europa

Por otra parte Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, pidieron a los países europeos que impulsen el uso de la energía nuclear civil para garantizar la independencia energética del Continente, afirmando que la guerra en Medio Oriente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Europa.

Ambos hicieron estas declaraciones en una cumbre sobre energía nuclear que fue brevemente interrumpida por manifestantes de Greenpeace, mientras la guerra entre Estados Unidos (EU), Israel e Irán entró en su segunda semana.

Von der Leyen afirmó que el abandono de la energía nuclear civil por parte de Europa ha puesto de manifiesto la “vulnerabilidad” del continente frente a los combustibles fósiles.