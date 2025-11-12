México vive un gran momento, debe aprovechar su situación geopolítica: David Razú

México está viviendo un momento extraordinario, en el cual la inversión en infraestructura es “súper atractiva” para las Afores”, dijo David Razú, director general de Afore XXI Banorte.

En entrevista previa al Encuentro Amafore 2025, el directivo aseguró que “va a venir mucha inversión en la infraestructura, no solo de nosotros, es más, ni con todas las Afores alcanza para el plan de infraestructura que trae el país”.

Razú recordó que el Plan México, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene alrededor de 270,000 millones de dólares pensados para inversión en infraestructura.

En su opinión, dicha aspiración del Gobierno Federal es posible debido, principalmente, a la situación geopolítica del momento, que coloca a México como el mejor socio, en manufactura, para todo el bloque de Norteamérica.

“La situación geopolítica que se está creando hoy hace que México se vaya a convertir en el destino número uno de inversión de muchas empresas norteamericanas”, resaltó.

Incluso, explicó, empresas europeas ven con atractivo no solo que México es la puerta de entrada al mercado norteamericano, sino que incluso observan con interés a un mercado interno mexicano fortalecido gracias al aumento de los salarios y la reducción de la pobreza.

“Desde luego hay que ver los términos en los que se firma el nuevo acuerdo comercial (el T-MEC), pero seguramente van a ser muy favorables(...) para todo tipo de producción, ya sea manufactura, bienes de consumo, hace falta más infraestructura”, declaró.

Asimismo, resaltó que otro de los factores que abonarán a que llegue inversión en infraestructura hacia nuestro país en los próximos años son las sólidas condiciones macroeconómicas.

Mencionó que elementos como una deuda pública controlada, máximos históricos en reservas internacionales y estabilidad cambiaria, dan confianza para hacer que en México se hagan inversiones de largo plazo, como lo es la infraestructura.

El directivo de una de las Afores más grandes, con 7.3 millones de cuentas individuales y 1.53 billones de pesos en ahorros, destacó que la inversión en infraestructura por parte de las administradoras es algo fundamental, pues el desarrollo del país es uno de los objetivos establecidos por la Ley para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Sin embargo, subrayó que, aun con todo el atractivo y el mandato legal, esa inversión en infraestructura por parte de las Afores solo puede hacerse “siempre y cuando eso esté en el mejor interés de los trabajadores”.

“El objetivo número uno del sistema de ahorro para el retiro es conseguir los mejores rendimientos posibles para sus ahorradores. Eso es lo que nos tiene que mover. El cómo se consigue eso es la siguiente discusión”, dijo Razú.

Somos parte del Plan México

Asimismo, el director general de Afore XXI Banorte señaló que hay proyectos de infraestructura en los que esta administradora ya participa y que, “de una u otra forma son parte del Plan México”, aunque no especificó cuáles.

“El Plan México al final es una cosa muy integral. Ahora, van a venir muchos más (proyectos de infraestructura) que estamos atentos a recibir y evaluar (...) Todas las Afores y todos los fondos de pensiones analizan los proyectos caso por caso”, abundó.

Expresó que los requisitos que debe cumplir un proyecto de infraestructura para que XXI Banorte pueda invertir en él son: uno, que tenga demanda, es decir, que sea algo que se necesitará y que genere valor; dos, que sus riesgos estén controlados, y finalmente, que cumpla con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

“Entonces, cada vez que se nos presenta un proyecto, analizamos todo este tipo de cosas, por eso a veces nos tardamos un poquito (...) gracias a esos modelos de debida diligencia es que en los 27 años que tiene el sistema, no has visto un solo escándalo de que hayan estado mal invertidos los recursos de las Afores”.

El reto del SAR es su consolidación

En otros temas, Razú afirmó que, a 27 años de la creación del SAR y las Afores, el principal reto que ve para el sistema es su consolidación.

Recordó que en el 2020 se hizo una reingeniería “muy buena e importante” al sistema, con las reformas para subir las aportaciones obligatorias, bajar las comisiones, y reducir el número de semanas de cotización para una pensión garantizada.

Mencionó que dichos cambios, junto con la creación de la Pensión Universal de los Adultos Mayores, en el 2019, y el Fondo de Pensiones para el Bienestar en el 2024, fortalecieron al sistema de retiro de México a tal grado que hoy es uno de los “más robustos del mundo”.

“Entonces, me parece que el reto que hay es consolidar el sistema, fortalecerlo y desde luego el reto que tienen todas las industrias hoy: adaptarse a todos los cambios que están viniendo”, concluyó.

