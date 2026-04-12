Hospitales pagaron una tasa efectiva de 7.15% del ISR

Los hospitales generales del sector privado pagaron una tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 7.15% en el 2023, de acuerdo con la quinta publicación de tasas efectivas de grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por otro lado, los grandes contribuyentes de transporte por ferrocarril de pasajeros y de carga pagaron una tasa efectiva de 7.23% de ISR en ese mismo año.

Mientras que las inmobiliarias y corredores de bienes raíces pagaron en 2023 una tasa efectiva de ISR de 8.49 por ciento.

Los grandes contribuyentes de comercio al por menor de autos y camionetas eléctricas nuevas pagaron una tasa de ISR de 3.26 por ciento.

Las tasas efectivas son dadas a conocer para que los contribuyentes evalúen su cumplimiento en el pago de impuestos frente a otros contribuyentes de la misma actividad económica y de esa manera puedan identificar riesgos impositivos y corregir su situación fiscal antes de cualquier proceso de vigilancia.

En esta quinta publicación, se dieron a conocer las tasas efectivas de siete sectores económicos: comercio al por mayor, al por menor, industrias manufactureras, servicios de salud, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, transportes, correos y almacenamiento.

Correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, las tasas efectivas publicadas son resultado de procesos de análisis realizados al interior del SAT y están disponibles en el sitio web oficial del fisco.

¿Por qué no pagan 30% de ISR?

Si bien la Ley del ISR establece que las empresas deben pagar una tasa de ISR de 30%, en realidad muy pocos lo hacen debido a que aplican deducciones, declaran pérdidas fiscales o aplican otras estrategias con el fin de disminuir su pago de impuestos.

El fisco aseguró que ha contactado a través del Buzón Tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva de ISR se encuentra por debajo de los parámetros publicados, esto con la finalidad de que corrijan voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.

Asimismo, invitó a los grandes contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal.

De esa manera, reiteró el fisco, les permitirá medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes, además de reducir la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La medición de las tasas se obtuvo con base en la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de las y los contribuyentes, declaraciones informativas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), pedimentos, entre otros.