Condusef insta a fintech a ser claros con sus usuarios

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, hizo un llamado a las instituciones financieras, especialmente a las fintech, a ser más transparentes con sus clientes sobre los productos que ofrecen.

Esta exhortación se da en el contexto de la llamada “guerra de tasas” y el creciente uso de servicios financieros por parte de las generaciones más jóvenes, en particular la generación Z.

“Con el tema de la guerra de tasas, hay que ser claros con la gente. No son ingenuos. Hay que decirles que las tasas ya están bajando, sin rodeos ni publicidad engañosa. Hablemos con honestidad. La gente lo entiende, especialmente los millennials y, sobre todo, quienes pertenecen a la generación Z, lo van a agradecer”, afirmó Rosado, durante la apertura del evento Open Finance 2050.

Durante el auge de esta competencia por ofrecer mejores rendimientos, diversas instituciones llegaron a ofrecer tasas anuales de hasta 15%. Incluso hoy en día, algunas entidades, especialmente en el segmento de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), continúan promoviendo rendimientos atractivos.

Aunque la tasa de referencia se han mantenido relativamente alta, el Banco de México inició un ciclo de reducción, que pasó de 11.25% en el 2023 a 8.50% tras su última decisión en mayo pasado. En este periodo, varias instituciones financieras ofrecieron tasas por encima de la tasa de referencia.

“La confianza se construye con transparencia. Pero no se trata sólo del concepto legal o de lo que entendemos los mayores de 50 años. Para las nuevas generaciones, la transparencia significa que los productos financieros tengan características claras, explicadas de forma sencilla, directa y en un lenguaje accesible”, añadió Rosado.

Esta demanda por mayor claridad y accesibilidad ha ido de la mano con el creciente uso de herramientas digitales. En este contexto, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 reveló un aumento significativo en el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras: 69.1% de las personas con una cuenta de ahorro formal utiliza su celular para este tipo de transacciones, frente a 54.3% registrado en el 2021.

Asimismo, un análisis realizado por Ipsos para Nu, sobre las preferencias y hábitos financieros de las nuevas generaciones en México, mostró que 70% de los jóvenes de la Generación Z revisa sus transacciones bancarias al menos una vez por semana, especialmente el saldo de sus tarjetas de crédito.

“Estos nuevos clientes quieren claridad sobre los costos y comisiones. Nada de letras chiquitas, nada de trucos financieros. Así como abrieron una cuenta, un crédito o un monedero digital en cuestión de minutos, igual de rápido pueden irse. Los jóvenes no son como nosotros, que le teníamos lealtad casi romántica a un banco”, señaló Rosado.

Otras generaciones

Por su parte, Daniel Becker, director ejecutivo de Grupo Financiero Mifel y también participante en el panel, comentó sí bien las nuevas generaciones buscan inmediatez, las entidades financieras no deben desatender a otras generaciones.

“También hay un segmento de 35 a 40 años en adelante, que empieza a cuestionarse: ¿Por qué sigo en este banco que me ha lastimado toda la vida, que me hace ofertas deshonestas y me engaña con letras chiquitas?. Esto también nos habla de la necesidad de mayor educación financiera. Aunque México ha avanzado significativamente en el desarrollo de su ecosistema digital, incluyendo a la banca, aún existen grandes oportunidades por delante”, señaló Becker.