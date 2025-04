CNBV atiende a ahorradores de CAME: Sofipo se encuentra intervenida desde marzo

Luego de semanas de no tener información de sus ahorros confiados a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), un grupo de cerca de 100 ahorradores de esta entidad se manifestaron a las afueras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para exigir una respuesta al respecto por parte del regulador encargado de la supervisión de esta entidad.

Al respecto, un grupo de funcionarios de la CNBV, encabezado por el vicepresidente de Supervisión de Finanzas Populares de dicha autoridad, Eugenio Laris González, indicó que la Sofipo se encuentra intervenida por la comisión desde marzo pasado y también fue clasificada en la categoría cuatro del Nivel de Capitalización (NICAP), el nivel más alto de riesgo dentro del esquema de alertas regulatorias, por lo que hay una gran probabilidad de que se revoque su autorización.

“En etapa tres hay un plan de reestructura que podía haber presentado CAME, pero en etapa cuatro ya no hay nada que hacer. Solo están esperando que acabe el procedimiento para empezar con el pago de los seguros, pero CAME interpuso amparos y medidas legales para que no les sea revocada la autorización”, indicó uno de los afectados que se reunió con representantes.

A pesar de que la intervención de la entidad por parte de la CNBV comenzó en marzo pasado, la firma continuó operaciones durante ese mes, por medio de su aplicación “Techrero CAME” y el 1 de abril pausó operaciones.

Según lo indicado por los ahorradores, la CNBV tiene información de que tanto el director de la Sofipo, Pablo Varela, como una contadora, habrían alterado las cifras reportadas al regulador para maquillar la situación financiera de la institución.

“La Comisión Nacional Bancaria de Valores dice que esa no es su responsabilidad, que CAME oculte información no es responsabilidad de ellos, yo creería que sí, para eso están para regularlos”, destacó un afectado quien pidió no se mencionara su nombre para esta nota.

El pasado 23 de abril, la Federación Atlántico Pacífico actualizó el nivel de capitalización de CAME a diciembre pasado, con base en los reportes recientes de la CNBV, el cual se ubicó en -3,953 por ciento.

Siguientes pasos

De acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuando una Sofipo es clasificada en la categoría cuatro, la CNBV está facultada para solicitar la remoción tanto del director o gerente general como de los integrantes del Consejo de Administración. Esta medida tiene como objetivo proteger los intereses de los ahorradores y garantizar la estabilidad de la institución financiera.

Sin embargo, como lo informó la CNBV, CAME se amparó por lo que no se puede decretar su revocación y así, proceder hacia el pago del seguro hacia los ahorradores y otras obligaciones de la entidad.

“Se limitaron a informarnos, que nos van a decir cuando tengan un dictamen ya oficial. ¿Cuánto tiempo se tardará? No se sabe”, mencionó un afectado.

Ante la incapacidad, los representantes de la CNBV se limitaron a instar a los ahorradores a trasladarse a las nuevas oficinas de CAME ubicadas en la Colonia Héroes de Churubusco en Iztapalapa.

“Solo nos dijeron que fuéramos a las oficinas que cambiaron el día de ayer. Ellos (la CNBV) no pueden hacer absolutamente nada por nosotros”, mencionó el afectado.