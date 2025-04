Situación se agudiza en Sofipo CAME; CNBV y Condusef, sin respuesta

Los problemas que presenta la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) también han impactado a los colaboradores de esta institución, los cuales han denunciado el incumplimiento en el pago de sus sueldos desde hace varias semanas, incluso antes de que la firma presentara intermitencias en sus operaciones.

De acuerdo con excolaboradores de la financiera, CAME no ha cumplido con el pago completo de sus derechos laborales. Entre los adeudos se encuentra la última quincena trabajada, correspondiente del 15 al 31 de marzo del 2025, así como un finiquito que, según los testimonios, se les obligó a firmar sin brindarles oportunidad de considerar otras alternativas.

Además, señalaron que muchos colaboradores habrían sido forzados a adquirir acciones de la empresa, mediante un esquema de préstamos. En el caso de los empleados que aún laboran en la financiera, se les obligó a firmar un nuevo contrato bajo una razón social distinta, lo que ha generado incertidumbre sobre sus condiciones laborales actuales.

“Nadie sabe nada, en la zona en donde trabajo las sucursales probablemente se cierren el 30 de abril. Eso significa estar en la misma situación de mis excompañeros. Nadie sale a darnos información precisa, ni Pablo Varela, que es el director, ni nuestros jefes de administración. Las sucursales se encuentran abiertas, sin operación. Prácticamente, no hacemos nada, solo nos tienen aquí sin saber si nos van a correr o que pasará con nosotros”, mencionó un colaborador que decidió mantener su identidad en el anonimato.

Desde el pasado 1 de abril CAME, no permite realizar operaciones a sus usuarios mediante la aplicación Techcreo CAME, la plataforma era operada por la empresa a Techcreo que se ha deslindado de la situación mediante un comunicado publicado la pasada semana.

“La plataforma de Techreo nunca presentó intermitencias; es la entidad financiera quien ha decidido interrumpir el servicio. Los productos financieros ofrecidos a través de la aplicación son responsabilidad de CAME”, informó la entidad el pasado 15 de abril.

Silencio oficial

A pesar de que ha transcurrido casi un mes desde que comenzaron los problemas, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, han emitido una postura oficial del tema, lo cual abona a la incertidumbre en los más de 1.3 millones de clientes de la financiera.

En este escenario, la Condusef no ha hecho público el número de quejas recientes recibidas. Por su parte, la CNBV sólo publicó cuatro sanciones impuestas a la Sofipo, sin ofrecer mayores detalles sobre la situación actual de la financiera.

Del 2020 a la fecha, la Sofipo CAME ha sido sancionada en 22 ocasiones por la CNBV por un total de 4 millones 79,574 pesos. La mayor parte de estas multas está relacionada por fallas en sus controles de prevención de lavado de dinero; sin embargo, también aparecen infracciones por fallas en materia de control interno y no enviar en tiempo la documentación requerida al regulador. Algunas de estas sanciones, fueron impugnadas por la entidad.

Por su parte, la Sofipo Te Creemos, entidad con la que se fusionó CAME, tiene registro de 30 sanciones entre el 2019 y el 2022, que suman un total de 9 millones 154,281 pesos. De este universo de multas, 23 correspondieron a fallas en sus controles de prevención de lavado de dinero.