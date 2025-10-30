El BCE mantiene sin cambios su tasa de interés con el crecimiento y la inflación en el objetivo

El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2% este jueves en una decisión, sin ofrecer pistas sobre su próximo movimiento, a pesar de que los inversores siguen apostando que un recorte final puede estar en la agenda en los próximos meses.

El BCE ha mantenido los tipos estables desde junio, tras reducirlos a la mitad en el transcurso de un año, y ha afirmado que se encuentra en un "buen momento", con la inflación en el objetivo y el crecimiento económico cerca de su potencial, un éxito poco frecuente para un banco central que no ha alcanzado su objetivo durante la mayor parte de la última década.

El banco central también repitió su promesa de siempre de que los nuevos datos guiarán los movimientos de la política monetaria y que no se comprometerá de antemano, manteniendo todas las opciones sobre la mesa.

"La inflación se mantiene próxima al objetivo a medio plazo del 2% y la valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación no ha variado en términos generales", señaló el BCE en un comunicado.

"La economía ha seguido creciendo a pesar del difícil entorno mundial".

Los datos económicos han sido en general coherentes con las últimas previsiones del banco, lo que hace que la decisión de este jueves sea una conclusión inevitable.

La actividad empresarial ha repuntado, la confianza en Alemania, la mayor economía de la zona euro, está mejorando, y las empresas se están volviendo más optimistas, en parte porque la niebla sobre los aranceles está empezando a disiparse.

Por otro lado, la industria sigue sufriendo, las exportaciones a Estados Unidos se reducen drásticamente y cada vez hay más pruebas de que China está haciendo "dumping" en los mercados europeos con productos que no puede vender en Estados Unidos.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

"La fortaleza del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y los anteriores recortes de los tipos de interés aplicados por el Consejo de Gobierno siguen siendo importantes fuentes de resistencia", añadió el BCE.

"Sin embargo, las perspectivas siguen siendo inciertas, debido especialmente a las actuales disputas comerciales mundiales y a las tensiones geopolíticas".

No obstante, algunos dirigentes ven un mayor riesgo de menor crecimiento e inflación, un argumento a favor de una mayor relajación de la política monetaria. Los inversores financieros también comparten estos recelos y valoran entre un 40% y un 50% la posibilidad de otra bajada de tipos para el próximo verano boreal.

Pero los responsables de línea dura argumentan que el mayor gasto de Alemania en defensa e infraestructuras cambia fundamentalmente las perspectivas, e impulsará el crecimiento y los precios incluso sin nuevas medidas del BCE.

La atención se centra ahora en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que se llevará acabo dentro de poco.