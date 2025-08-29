Banco de México ajusta al alza su pronóstico de crecimiento a 0.6% este año y 1.1% en 2026

El Banco de México ajustó al alza su estimación media de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año a 0.6% desde el 0.1% que proyectaron en mayo pasado.

El nuevo pronóstico, incorporado en su Informe Trimestral, considera que la economía podría registrar desempeño que fluctuaría entre 0.1% y 1.1 por ciento. Eso significa que ya no ve un riesgo de una contracción como el que sí había incorporado en su previsión anterior, cuando consideraba que podía registrar un nivel negativo en el intervalo esperado entre -0.2% y 1.4 por ciento.

En este momento, la Gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja está presentando el informe en conferencia remota.