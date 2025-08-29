Buscar
Banco de México ajusta al alza su pronóstico de crecimiento a 0.6% este año y 1.1% en 2026

En su Informe Trimestral, el Banco de México pronosticó que la economía mexicana podría registrar un desempeño que fluctuaría entre 0.1% y 1.1 por ciento.

Yolanda Morales

El Banco de México ajustó al alza su estimación media de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año a 0.6% desde el 0.1% que proyectaron en mayo pasado.

El nuevo pronóstico, incorporado en su Informe Trimestral, considera que la economía podría registrar desempeño que fluctuaría entre 0.1% y 1.1 por ciento. Eso significa que ya no ve un riesgo de una contracción como el que sí había incorporado en su previsión anterior, cuando consideraba que podía registrar un nivel negativo en el intervalo esperado entre -0.2% y 1.4 por ciento.

En este momento, la Gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja está presentando el informe en conferencia remota.

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

