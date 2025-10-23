Ahorradores de Came denuncian falta de información y 697 solicitudes de pago que podrían ser rechazadas

Ahorradores de la Sofipo Came, actualmente con autorización revocada, denunciaron la falta de información por parte de las autoridades para el seguimiento del pago del seguro que protege sus depósitos por 213,560 pesos por persona.

Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) este jueves, los ahorradores resaltaron que el interventor a cargo del caso, Alfonso Ascencio Triujeque, les indicó que 697 expedientes están incompletos y no cumplen con los requisitos necesarios para proceder con el pago del seguro.

Lo anterior ocurre a pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estimó recientemente que el pago del seguro comenzaría dentro del próximo mes.

Según los ahorradores, se les informó que actualmente hay 697 expedientes en los que no se puede proceder debido a la falta de información completa y a la invalidación de requisitos, sin que exista certeza de que los documentos presentados demuestren su relación con Came.

En septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que el pago se realizará con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), sin utilizar dinero del erario público.

Según la CNBV, con este esquema se garantiza la devolución de hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs) calculados al 19 de septiembre del 2025, equivalentes a 213,560 pesos por persona, lo que permitiría cubrir a más de 99.5% de los ahorradores de Came, es decir, a 169,564 personas.

Para el pago de quienes superan lo cubierto por el seguro en sus ahorros también existen complicaciones.

Lizbeth Morales, representante de los ahorradores, denunció que diversas cuentas de la Sofipo permanecen congeladas, incluida una con aproximadamente 3 millones de pesos retenidos debido a pagos a proveedores o servicios, bloqueadas por medidas cautelares derivadas de demandas interpuestas por esos mismos proveedores.

Además, señaló que solo hay 6 millones de pesos disponibles frente a una cartera vencida de 1,000 millones, y que solo al Fisco se le adeudan 3,000 millones de pesos.

“Para los ahorradores, nada. Ningún avance, ninguna luz de que se nos devuelva nuestro dinero”, enfatizó Morales, quien advirtió que temen que la situación termine como en el caso de Ficrea, donde los ahorradores han esperado más de 10 años para recuperar la totalidad de sus depósitos.

“Una vez más ante la autoridad, nos vemos obligados a esperar las migajas mientras los socios y los responsables disfrutan del dinero”, añadió la representante.

Falta de información

En este contexto, los ahorradores enviaron recientemente un escrito a la CNBV, señalando que el liquidador Triujeque no atiende en el domicilio de las oficinas centrales de la Sofipo en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Además, denunciaron que los medios públicos de contacto no ofrecen una atención integral ni orientan sobre los pasos a seguir.

Asimismo, los ahorradores indicaron que las denuncias interpuestas ante la FGR para deslindar responsabilidades en el caso Came se han visto obstaculizadas por la falta de entrega de información por parte de la CNBV, y que no se les ha informado sobre el avance de dichas investigaciones, pese a las reuniones repetidas con autoridades.

“No hay nada. ¿Cuántas juntas en la Secretaría de Gobernación hemos tenido ya? Solo es venir a perder el tiempo, porque actualmente los responsables no dejan esperanza de recuperar nuestro dinero, ni en Concurso Mercantil, ni en ningún otro mecanismo”, lamentaron los afectados.