El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde su gobierno se facilitarán los trámites para la venta de CitiBanamex e incluso adelantó que, de ser necesario, se solicitaría la intervención del Poder Judicial para que se resuelvan los asuntos legales que estén pendientes, como la demanda que la empresa Oceanografía tiene contra el banco.

El viernes pasado se dio a conocer que un juez de la Ciudad de México, con base en una demanda de la empresa naviera Oceanografía, emitió una serie de medidas cautelares que, grosso modo, frenarían la venta de Banamex en tanto no se resuelva de manera definitiva el proceso judicial.

En su conferencia mañanera, el mandatario señaló que Oceanografía fue una de las empresas predilectas de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y le asignaron contratos millonarios.

“Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también el apoyo de la Secretaría de Hacienda, y se llevó a cabo esa operación (con Banamex) de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes”, dijo.

En este sentido, mencionó que no se quiere que haya obstáculos “legaloides” o trampas para impedir que se lleve a cabo la operación del banco.

“Nosotros vamos a facilitar los trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex; nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar con en el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales”, enfatizó.